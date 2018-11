Die Pressestimmen des DFB-Dramas zum Durchklicken

Die deutsche Nationalmannschaft sorgte beim 2:2 im Nations-League-Kracher gegen die Niederlande bis kurz vor Schluss für Begeisterung. Dann schockte ein später Doppelschlag die Elf von Bundestrainer Joachim Löw und der Niederlande gelang eine "sensationelle Auferstehung".

Die niederländische Presse feiert ihre Nationalmannschaft, erkennt aber auch an, dass "Deutschland in allen Belangen überlegen" war und der Einzug in die Endrunde der Nations League glücklich zu Stande kam.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot der Nationalmannschaft kaufen - hier geht es zum Shop!

Warme Worte fanden die internationalen Journalisten insbesondere für den "modernen Dreizack" um Serge Gnabry, Leroy Sane und Timo Werner.

SPORT1 präsentiert die internationalen Pressestimmen.