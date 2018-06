Bundesligist FrischAuf Göppingen und Trainer Rolf Brack gehen ab sofort getrennte Wege. Nach eingehender Aufarbeitung der vergangenen Saison einigten sich beide Seiten auf eine einvernehmliche Trennung.

"Es war eine interessante und intensive Zeit mit großen Herausforderungen im EHF-Pokal und in der Bundesliga. Letztendlich gab es unterschiedliche Auffassungen in der Bewertung der abgelaufenen Saison und über die sportliche Weiterentwicklung in der neuen Saison 2018/2019", erklärte der Coach in der Pressemitteilung des Klubs.

Göppingen hatte nach Ablauf der Saison den zehnten Platz belegt und die internationalen Plätze verpasst.