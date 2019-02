Die MT Melsungen hat den Vertrag mit dem früheren Europameister Finn Lemke vorzeitig verlängert. Dies gaben die Nordhessen am Montag bekannt.

Der 26 Jahre alte Rückraumspieler, der 2017 von Ligakonkurrent SC Magdeburg nach Melsungen gewechselt war, unterschrieb bis 2023.

Geerken adelt Lemke

"Finn ist nicht nur wegen seiner Größe ein Fixpunkt in unserer Mannschaft. Er kann ein Team auf und neben dem Spielfeld führen, und dieses große Plus möchten wir uns auch in den nächsten Jahren erhalten", sagte MT-Vorstand Axel Geerken.

Zudem verpflichtete der Tabellensechste Stefan Salger vom Ligakonkurrenten Eulen Ludwigshafen. Der 22-Jährige soll den Dänen Simon Birkefeldt ersetzen, der im vergangenen Sommer einen Jahresvertrag bei Melsungen unterschrieben hatte und den Verein verlässt.