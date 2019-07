Kraus geht in die Zweite Liga

vergrößernverkleinern Michael Kraus wurde 2007 mit Deutschland Handball-Weltmeister © Getty

Michael Kraus wird in der kommenden Saison seine Spielmacher-Qualitäten in der Zweiten Liga demonstrieren. Der frühere Weltmeister unterschreibt in Bietigheim.