Der französische Meister Paris St. Germain ist nur noch zwei Siege von seinem fünften Pokalerfolg in Serie entfernt.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich ohne den verletzten Superstar Neymar im Viertelfinale gegen den stark abstiegsgefährdeten Ligakonkurrenten FCO Dijon souverän mit 3:0 (2:0) durch. Angel Di Maria (8., 28.) und Thomas Meunier (77.) erzielten die Tore.

Mit den früheren Bundesligaprofis Julian Draxler, Thilo Kehrer und Eric Maxim Choupo-Moting war der Tabellenführer der Ligue 1 den Gästen von Beginn an überlegen. Di Maria traf zunächst per Lupfer und dann aus kurzer Distanz. Choupo-Moting glänzte vor dem 3:0 als Vorbereiter. Im Halbfinale wartet Erstligist FC Nantes oder Viertligist AS Vitre.