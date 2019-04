Wovon die Profis der Reds noch träumen, wurde für die Talente Liverpools bereits Wirklichkeit: Der FC Liverpool hat Manchester City den Titel aus den Händen gerissen.

Im Finale des FA Youth Cups gewann die U18 Liverpools am Donnerstagabend mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die gleichaltrigen Talente der Citizens.

Gerrard-Cousin erzielt Ausgleich

Das Spiel hielt einige spektakuläre Momente bereit.

Vor den Augen von City-Chefcoach Pep Guardiola brachte der Spanier Nabil Touaizi ManCity kurz vor Ende der ersten Halbzeit in Führung (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel drängte Liverpool auf den Ausgleich und belohnte sich in der 86. Minute: Bobby Duncan, Cousin von Reds-Legende Steven Gerrard, traf mit einem Schuss aus 25 Metern zum 1:1.

Glatzel wird zum Helden

Die Verlängerung blieb torlos, sodass der Pokalsieger der U18 im Elfmeterschießen ermittelt werden musste. Dort scheiterte City-Talent Cole Palmer an der Latte, den anschließenden entscheidenden Strafstoß verwandelte der Deutsche Paul Glatzel und machte damit den Triumph perfekt.

Der 18-Jährige gilt als eines der größten Liverpool-Talente, ist Kapitän der U18 und wurde mit acht Toren in fünf Spielen nun auch Torschützenkönig im FA Youth Cup. Glatzel ist aktueller deutscher U18-Nationalspieler und glänzt auch in der U18 Premier League, in der er bislang elf Tore in 14 Spielen erzielte.