Die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal stehen kurz bevor. Nur noch acht Teams haben Chancen auf Berlin. Darunter sieben Bundesligisten und Drittligist SC Paderborn als krasser Außenseiter.

Jener Außenseiter bekommt es ausgerechnet mit dem FC Bayern München zu tun, der nach dem letztjährigen Halbfinal-Aus gegen Borussia Dortmund wieder auf den Titel brennt.

+++ Mainzer Wochenplan +++

Der FSV Mainz 05 trifft am Mittwoch auf Eintracht Frankfurt (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Den exakten Trainingsplan veröffentlichten die Rheinländer bereits jetzt.

+++ Kohfeldt über Leverkusen +++

Werder-Coach Florian Kohfeldt hat vor dem DFB-Pokalviertelfinale gegen Bayer Leverkusen (Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den Gegner geadelt.

"Leverkusen hat zu Recht noch mehr die Attitüde einer Spitzenmannschaft als beim letzten Aufeinandertreffen", sagte er bei der abschließenden Pressekonferenz. "Wir werden wieder Mut und Geduld brauchen und wollen anders als in der Liga natürlich gewinnen."

+++ Kohfeldt über Personal +++

Die Chancen auf einen Einsatz von Philipp Bargfrede seien etwas gestiegen, doch wolle man vorsichtig sein, ließ Kohfeldt verlauten. Er bleibe wohl eher zu Hause. Alle anderen seien fit.

"Wir haben die Möglichkeit zu rotieren, aber wir können auch fast mit der Schalke-Startelf beginnen", sagte Kohfeldt weiter. "Es gibt eine Ausnahme: Zlatko Junuzovic wird auf jeden Fall von Anfang an spielen."

+++ Kohfeldt setzt weiter auf Pavlenka +++

"Wenn man die zweite Halbzeit sieht, gibt es überhaupt keinen Anlass, an seiner Qualität und Stabilität zu zweifeln", sagte Kohfeldt nach dem Patzer von Jiri Pavlenka gegen Schalke 04. "Das war beeindruckend. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihn negativ beeinflusst hat."

+++ Zahlreiche Werder-Anhänger +++

Werder Bremen gibt vor der Viertelfinal-Partie gegen Leverkusen (Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) die genaue Zahl der mitreisenden Fans an.

+++ Leverkusen-Wochenplan +++

Bayer Leverkusen empfängt im DFB-Pokalviertelfinale Werder Bremen (Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Wie sich die Werkself auf die wichtige Partie vorbereitet und was sie im Laufe der Woche noch vorhat, zeigt sie in ihrem Wochenplan.

+++ Herangehensweise vor Bayern +++

"Wir haben versucht, das Spiel so lange wie möglich von uns fernzuhalten, um nicht den Fokus auf die Liga zu verlieren", sagte Baumgart. "Jetzt ist es natürlich präsent und meine Mannschaft ist voll fokussiert."

+++ Personallage bei Paderborn +++

"Leo Zingerle hat der der Verletzung in Großaspach noch Probleme", erklärte Baumgart vor der Partie gegen Bayern München (Dienstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf der abschließenden Pressekonferenz. "Ein Platz auf der Bank scheint fraglich. Lukas Böder hat einen Schlag in den Rücken bekommen. Auch hier müssen wir schauen, wie es morgen aussieht."

+++ Mutig gegen Bayern +++

"Wollen wie immer spielen, nach vorne und offensiv", sagte Steffen Baumgart. "Es hat uns ausgezeichnet, den Gegner früh zu attackieren und mutig zu sein. Das wollen wir auch gegen Bayern machen, obwohl sie sehr hochkarätig besetzt sind."

+++ Heynckes-PK beendet +++

Die Presserunde ist vorüber. Heynckes verabschiedet sich von den Medienvertretern.

+++ Thiago macht Fortschritte ++

"Ich denke, dass er ab Mittwoch wieder unter Umständen voll trainieren kann. Ich werde noch einmal Rücksprache mit den Ärzten halten. Jetzt kommt es aber auch nicht auf ein oder zwei Wochen an. Der Spieler will natürlich so schnell wie möglich spielen, aber wir gehen kein Risiko ein. Eine erneute Verletzung wäre furchtbar. Er kann noch mal ein ganz wichtiges Element in unserem Spiel sein. Und er hat auch Träume. Nicht nur mit dem FC Bayern, sondern auch mit der spanischen Nationalmannschaft."

+++ Wie geht es Neuer? +++

"Manuel arbeitet im Fitnessraum. Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Er ist sehr optimistisch, aber man muss da einfach abwarten. Es wäre kontraproduktiv, jetzt einen Termin zu nennen. Das machen weder die Ärzte noch ich. Manuel sieht das genauso."

+++ Heynckes über seinen Tagesablauf +++

"Ich freue mich mal, wenn ich einen freien Tag habe. Spielanalyse Mainz, dann Training. Ich habe gestern im Fitness-Raum etwas für meinen Body gemacht. Mit viel Ruhe und Musik. Dann noch Spielvorbereitung Paderborn. Das war mein Sonntags-Vergnügen."

+++ "Berlin ist etwas Besonderes" +++

"Ich bin ja als Spieler einmal Pokalsieger geworden. Damals war das Endspiel in Düsseldorf gegen Köln. 1973 war das, schon ein paar Tage her. Berlin ist aber schon etwas Besonderes. 2013 haben wir den Pokal nach dem Champions-League-Sieg den Pokal geholt, das war ein traumhaftes Gefühl. Natürlich wollen wir das wieder. Aber morgen müssen wir erstmal die Hürde Paderborn nehmen"

+++ Heynckes schwärmt von Salihamidzic +++

"Ich bin mit Hasan täglich in Kontakt. Er ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Er kümmert sich, er versucht die Dinge zu lösen, er ist präsent, er baut einen sehr guten Kontakt zur Mannschaft auf. Er begleitet den Prozess, die Mannschaft zu verjüngen, der Mannschaft ein anderes Gesicht zu geben. Deswegen: Kompliment an Hasan. Obwohl das draußen manchmal nicht ankommt. Aber das wird auch noch der Fall sein."

+++ "James ist ein Volltreffer" +++

Heynckes lobt den Neuzugang: "James ist ein Volltreffer für den FC Bayern. Wie er agiert und sich integriert hat, wie er wieder lacht und locker ist... er ist angekommen und glücklich in München. Es ist nicht leicht, in ein anderes Land mit einer anderen Kultur, einer anderen Mentalität und einer anderen Sprache zu kommen. Er macht es sehr gut, kann es aber noch besser."

+++ Martinez fehlt, Vidal ist fraglich +++

Bei Javi Martinez will Heynckes kein Risiko eingehen. "Dafür ist er auch zu wichtig. Ich hoffe, es reicht für das Spiel am Samstag gegen Schalke." Hinter Arturo Vidal, der zuletzt einen Magen-Darm-Infekt hatte, steht noch ein Fragezeichen.

+++ Boateng krank +++

Der Abwehrchef leidet laut Heynckes an einem Magen-Darm-Virus und reist nicht mit nach Paderborn.

+++ Starke nicht im Tor +++

Heynckes hat nicht vor, Sven Ulreich eine Pause zu gönnen und Tom Starke ran zu lassen. "Auf der Torwartposition braucht es in dieser Phase keine Rotationen. Wir wechseln dann vielleicht mal in der Liga, wenn wir Meister sind."

+++ Heynckes warnt vor Überheblichkeit +++

"Wir haben große Ambitionen - auch im Pokal. Eine Mannschaft wie der FC Bayern darf es sich mit diesem Spielermaterial nicht erlauben, mit angezogener Handbremse zu agieren. Meine Message ist immer sehr gut und sehr pünktlich bei meinen Spielern angekommen."

+++ Lob für Paderborn +++

Heynckes schwärmt von dem Drittligisten: "Sie werden aufsteigen und sich auch im nächsten Jahr in der zweiten Liga halten. Sie leisten gute Arbeit."

+++ "Wird ein richtiger Pokalfight" +++

"Ich kenne den Gegner sehr gut. Sie sind laufstark, lebendig, aggressiv, haben auch gute Fußballer in ihren Reihen. Sie haben auf dem Weg ins Viertelfinale drei Zweitligisten ausgeschaltet. Wir nehmen Paderborn ernst und stellen uns auf einen richtigen Pokalfight ein."

+++ Los geht's +++

Heynckes stellt sich den Fragen der Journalist.

+++ Heynckes-PK vor Viertelfinale +++

Jupp Heynckes stellt sich den Fragen der Journalisten auf der offiziellen Pressekonferenz vor der Viertelfinal-Partie gegen den SC Paderborn. SPORT1 begleitet das Geschehen hier ab 11 Uhr im LIVETICKER.

+++ Bayern gegen Underdog +++

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokalviertelfinale auf den SC Paderborn und damit auf den letzten verbliebenen Drittligisten (Dienstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Partie findet in Paderborn statt, wo der SC zuletzt den FC Ingolstadt mit 1:0 nach Hause schickte.

Die Bayern wiederum schalteten im Achtelfinale Borussia Dortmund mit 2:1 aus und nahmen damit Revanche für das Halbfinal-Aus der vergangenen Saison.

Die Ergebnisse der Achtelfinals:

Dienstag, 19. Dezember:

Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:1

SC Paderborn - FC Ingolstadt 1:0

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0:2 n.V.

Schalke 04 - 1. FC Köln 1:0

Mittwoch, 20. Dezember:

Werder Bremen - SC Freiburg 3:2

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1

FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 n.V.

+++ Die Ergebnisse der 2. Runde +++

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg 2:3

Hertha BSC - 1. FC Köln 1:3

VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:0

FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1:3

RB Leipzig - FC Bayern München 5:6 n.E.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:0

SC Freiburg - Dynamo Dresden 3:1

Jahn Regensburg - FC Heidenheim 2:5

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 1:3

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1

1. FC Schweinfurt - Eintracht Frankfurt 0:4

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund 0:5

FSV Mainz - Holstein Kiel 3:2 n.V.

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 1:3