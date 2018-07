Rakitic - Erst 39 Grad Fieber, dann Finale (21.06 Uhr)

FIFA gibt Final-Schiedsrichter bekannt (21.03 Uhr)

Hoeneß lobt Frankreichs Holzhackerfußball (7.29 Uhr)

+++ 22.29 Uhr: Keine Doping-Fälle bei Fußball-WM +++

Bei der Fußball-WM in Russland hat es bislang keine positive Dopingprobe gegeben. Dies gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt. Demnach seien gar sämtliche 3985 Proben (1928 Urin, 1031 Vollblut, 1026 Serum), die seit Januar von der FIFA selbst, den Nationalen Anti-Doping-Organisationen sowie den Konföderationen vorgenommen worden seien, negativ ausgefallen.

Im Durchschnitt sei jeder Spieler der vier verbliebenen Mannschaften vor dem Spiel um Platz drei (England-Belgien am Samstag) beziehungsweise dem Endspiel (Frankreich-Kroatien am Sonntag) seit Januar 4,41-mal getestet worden, in der Spitze hätten sich einzelne Spieler acht Dopingtests unterziehen müssen.

Besonders das gastgebende russische Team hatte sich in der Vergangenheit im Rahmen des Staatsdoping-Skandals mit Anschuldigungen auseinandersetzen müssen.

+++ 21.06 Uhr: Rakitic - Erst 39 Grad Fieber, dann Finale +++

Mittelfeldstar Ivan Rakitic feierte bei der WM mit Kroatien sensationell den Einzug ins Finale - dabei stand sein Einsatz bis zuletzt auf der Kippe.

"Gestern hatte ich noch 39 Grad Fieber, lag den ganzen Tag im Bett. Das ist der Wahnsinn. Ich befürchtete bereits, dass es nicht reichen würde", sagte der Ex-Schalker dem Schweizer Fernsehen SRF nach dem 2:1-Sieg gegen England.

Vor dem Endspiel gegen die favorisierten Franzosen gibt sich Rakitic kämpferisch: "Wir wollen jetzt einfach weitermachen, es weiter genießen und am Ende auch den Pokal mit nach Hause nehmen."

+++ 21.03 Uhr: FIFA gibt Final-Schiedsrichter bekannt +++

Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana leitet das Endspiel der Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER). Das gab das Schiedsrichter-Komitee des Fußball-Weltverbandes FIFA am Donnerstagabend bekannt.

Für den 43 Jahre alten Gymnastiklehrer aus Corpus ist es bereits der fünfte Einsatz in Russland. Unter anderem hatte Pitana am 14. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (5:0) geleitet. Auch die Finalteilnehmer wurden schon von ihm gepfiffen: Kroatien beim 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Dänemark im Achtelfinale, Frankreich beim 2:0 über Uruguay im Viertelfinale.

+++ 14:30 Uhr: Kroatiens Premierminister leitet Sitzung im Nationaltrikot +++

Nicht nur bei den Einwohnern Kroatiens, sondern auch bei der Regierung des Landes grassiert nach dem Einzug der Nationalmannschaft ins WM-Finale das Fußball-Fieber. Premierminister Andrej Plenkovic leitete am Donnerstag eine Kabinettssitzung im rot-weiß-karierten Trikot, auch sämtliche Minister trugen das Leibchen der "Vatreni".

Ein entsprechendes Foto postete die Regierung auf ihrem Twitter-Account. Auf dem Bild reckt Plenkovic siegesgewiss den Daumen in die Kamera.

Kroatien war am Mittwoch im Halbfinale von Moskau durch einen 2:1 (1:1, 0:1)-Sieg gegen England nach Verlängerung zum ersten Mal in ein WM-Endspiel eingezogen. Dort geht es am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) gegen Vize-Europameister Frankreich.

+++ 16.24 Uhr: Eifelturm bei WM-Finale geschlossen +++

Paris-Touristen müssen am kommenden Wochenende auf den fast schon obligatorischen Besuch des Eiffelturms verzichten. Weil auf dem Marsfeld in unmittelbarer Nähe des knapp 325 Meter hohen Wahrzeichens ein Public Viewing des WM-Endspiels zwischen Frankreich und Kroatien (ab 17.00 Uhr im LIVETICKER) angeboten wird, ist aus Sicherheitsgründen Besuchern der Zutritt verwehrt.

Wer bereits ein Ticket für kommenden Sonntag gekauft hat, kann dieses bis zum 15. September einlösen, teilte die Betreibergesellschaft SETE mit. Bereits am Samstag (14. Juli) bleibt der Eiffelturm während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag für das Publikum geschlossen.

Der Eiffelturm ist mit mehr als sechs Millionen Besuchern jährlich eines der am meisten frequentierten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt.

+++ 13.38 Uhr: Kritik für Schauspieler Neymar von van Basten +++

Die Schauspieleinlagen von Brasiliens Superstar Neymar während der WM in Russland sind auch der Technischen Studiengruppe (TSG) des Fußball-Weltverbandes FIFA sauer aufgestoßen.

"Wenn es zuviel Theater gibt, hilft dir das nicht weiter", sagte der einstige niederländische Weltklassestürmer Marco van Basten in seiner Eigenschaft als TSG-Mitglied. "Das ist keine gute Haltung, es ist besser, immer sein Bestes zu geben. Das sollte Neymar verstehen", meinte der Europameister von 1988 und ehemalige Oranje-Bondscoach.

Die TSG analysiert traditionell die WM-Auftritte der 32 teilnehmenden Mannschaften, sowie die der Spieler und wertet diese aus. Außerdem bestimmen sie unter anderem den besten WM-Spieler.

+++ 08.15 Uhr: Prinz William ist stolz auf England +++

Eine anfängliche Welle der Euphorie ist bei den rund 30.000 England-Fans im Londoner Hyde Park am Mittwochabend in grenzenlose Trauer umgeschlagen. Nach der Niederlage im WM-Halbfinale gegen Kroatien trotz früher Führung (1:2 n.V.) flossen bei vielen Fans Tränen der Enttäuschung.

Aufmunternde Worte kamen von Prinz William, der zugleich Präsident des Fußballverbandes FA ist. "Ich weiß, wie enttäuscht die Mannschaft gerade sein muss, aber ich könnte nicht stolzer auf dieses Team sein, ihr solltet den Kopf hoch halten. Ihr hattet eine unglaubliche WM, habt Geschichte geschrieben und uns Fans etwas gegeben, an das wir glauben konnten. Wir wissen, dass von dieser Mannschaft noch mehr zu erwarten ist", schrieb der 36-Jährige bei Twitter.

+++ 07.29 Uhr: Hoeneß lobt Frankreichs Holzhackerfußball +++

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat WM-Gastgeber Russland in höchsten Tönen gelobt. "Ich muss den Russen zu ihrer WM gratulieren, sie war prima organisiert. Es gab keinen Hooliganismus, keine Gewalt, das ganze Land befindet sich in einem positiven Aufbruch. Eine Super-WM", sagte Hoeneß im kicker.

Für Hoeneß ist Frankreich im WM-Finale gegen Kroatien (So., ab 17 Uhr im LIVETICKER) der klare Favorit. Im Gegensatz zu den Belgiern, die die Spielweise der Franzosen nach ihrer Niederlage im Halbfinale als Anti-Fußball bezeichneten, kann sich der 66-Jährige für den "modernen Fußball" Frankreichs begeistern.

"Jeder spielt da, wie es für die Mannschaft sein muss. Und dann kommt der lange Ball. Früher hieß es, dieser Fußball sei Holzhackerfußball, aber man muss flexibel sein", sagte Hoeneß.

Eine weitere Erkenntnis der WM ist für Hoeneß, dass man vorne einen Mittelstürmer braucht und keine falsche Neun.

+++ 06.55 Uhr: Southgate: Schmerz sitzt tief +++

Englands Teammanager Gareth Southgate zeigte sich zwar enttäuscht über die WM-Halbfinal-Niederlage der Three Lions in Moskau gegen Kroatien (1:2 n.V.), hob allerdings das Erreichte der englischen Nationalmannschaft hervor. "Der Schmerz der Niederlage sitzt tief, wenn ich mich in der Kabine umschaue, ist das spürbar", betonte der Coach nach dem Spiel im Moskauer Luschniki-Stadion: "Man muss das Ergebnis verdauen, aber ich bin stolz, was wir vollbracht haben."

Seine ganze Konzentration gilt jetzt dem Spiel um Platz drei gegen Belgien am Samstag in St. Petersburg. "Wir wollen unbedingt gewinnen", sinnierte Southgate. Er sei stolz auf die Gruppe: "Wir sind als Kollektiv hier hiergefahren, und wir fahren als Kollektiv nach Hause."

Mittwoch, 11. Juli:

+++ 23.32 Uhr: Rakitic und Vida küssen Fotografen +++

Nach dem Schlusspfiff des Halbfinals bei der WM gegen England brachen bei den Kroaten alle Dämme.

Zum ersten Mal überhaupt qualifizierte sich das kleine Land für ein Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft - und da muss man bei den Feierlichkeiten auch mal Opfer bringen.

Das dürfte sich ein Fotograf gedacht haben, der ins Epizentrum des kollektiven Jubel-Ausbruchs der kroatischen Spieler geraten ist. Als sie ihn zu Fall brachten, geriet auch seine gesamte Ausrüstung in Mitleidenschaft.

Kroatische Spieler stürzten über einen Fotografen, der aber unversehrt blieb © Getty Images

Immerhin: Ivan Rakitic und Domagoj Vida war das Schicksal des Fotografen nicht gleichgültig. Beide nahmen ihn in den Arm und entschuldigten sich bei ihm mit einem Küsschen.

+++ 18.59 Uhr: Kroatien-Trikot für Trump +++

US-Präsident Donald Trump und Großbritanniens Premierministerin Theresa May haben von Kroatiens Staatschefin Kolinda Grabar-Kitarovic vor dem WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England ganz besondere Geschenke erhalten.

Im Vorfeld der Partie überreichte Grabar-Kitarovic am Mittwoch beim NATO-Gipfel in Brüssel sowohl Trump als auch May je ein Trikot der kroatischen Nationalmannschaft. Ein Foto von sich und May postete Grabar-Kitarovic bei Twitter.

Während Trump das Leibchen des Hoffenheimers Andrej Kramaric bekam, gab es für May, die wegen des angespannten Verhältnisses mit Russland nicht zur WM ins Riesenreich reist, ein Trikot von Spielmacher Luka Modric mit der Rückennummer zehn.

Grabar-Kitarovic hatte schon am vergangenen Samstag in Sotschi gemeinsam mit der kroatischen Mannschaft nach dem Sieg gegen Gastgeber Russland den ersten Halbfinal-Einzug seit dem dritten Platz bei der WM 1998 in Frankreich gefeiert.

+++ 18.14 Uhr: FIFA verklagt Piraten-Sender +++

Der Fußball-Weltverband FIFA wird Klage gegen den Piratensender BeautQ in Saudi-Arabien anstrengen. Der Sender strahlt die Partien weiterhin live aus, ohne Rechte an den WM-Spielen in Russland zu besitzen.

Außerdem wurden FIFA-TV-Partner aufgefordert, ebenfalls juristisch gegen das Unternehmen vorzugehen, um ihre Lizenzrechte zu schützen.

Gleich zum WM-Auftakt war BeautQ auffällig geworden, weil der Sender das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien (5:0) ohne Erlaubnis im Mittleren Osten und in Nordafrika ausgestrahlt hatte.

+++ 17.53 Uhr: Mbappe will mit WM-Pokal ins Bett +++

Mit seinen bisherigen Leistungen in Russland ist Kylian Mbappe einer der Spieler des Turniers und hat damit auch Chancen auf den Titel des Weltfußballers. Doch der 19-Jährige hat gerade ganz andere Ziele. "Es könnte mich nichts weniger interessieren als das. Der Ballon d'or ist mir egal", äußerte sich das Megatalent gegenüber TF1 und weiter: "Ich will den WM-Pokal, ich möchte ihn mit ins Bett nehmen!"

"Es ist alles unglaublich. Ein Lebenstraum. Ich habe keine Worte dafür", schwärmte Mbappe über den Turnierverlauf. "Auch in meinen schönsten Träumen, hätte ich mir das nicht vorstellen können", so der Angreifer, dem bisher drei Tore in sechs Einsätzen gelangen.

Doch vom Träumen ist Mbappe gerade weit entfernt - sein Fokus gilt der Realität: "Es fehlt noch ein Schritt. Ich werde im Finale alles geben. Wir werden auf dem Platz unser Leben lassen, um es zu schaffen."

+++ 17.42 Uhr: Timberlake streicht für England Vorbands +++

Der amerikanische Sänger Justin Timberlake hat kurzfristig auf den Einzug von England ins WM-Halbfinale in Russland reagiert. Timberlake will am Mittwochabend um 21.00 Uhr Ortszeit seine Show in der Londoner O2-Arena beginnen.

Weil um 19.00 Uhr englischer Zeit das Spiel zwischen Kroatien und England in Moskau angepfiffen wird, strich der 37 Jahre alte Entertainer kurzerhand seine Vorbands. Stattdessen wird die Halle um 18.30 Uhr geöffnet, die Besucher des Konzerts können das Halbfinale dann auf den großen Videoleinwänden der Arena verfolgen.

Via Twitter kündigte Timberlake an, das Spiel gemeinsam mit den Konzertbesuchern anschauen zu wollen - mit dem Zusatz: "Und wisst ihr was? It's coming home".

Auch auf dem Konzert von Beyonce und Jay-Z am Sonntag in Paris wird das WM-Finale (ab 17 Uhr im LIVETICKER) gezeigt, nachdem Frankreich sich im Halbfinale gegen Belgien (1:0) durchsetzen konnte.

+++ 17.33 Uhr: Brüsseler U-Bahn muss Frankreich-Song spielen +++

Weil der belgische Verkehsbetrieb STIB gegen sein französisches Pendant RATP eine Wette verlor, müssen die enttäuschten Belgien-Fans nach der Niederlage im WM-Halbfinale am Dienstag gegen Frankreich (0:1) noch mehr Frust einstecken.

Denn am Mittwoch löste der STIB seine Wettschulden ein: Am Morgen mussten die Fahrgäste den Song "Tous Ensemble" von der französischen Pop-Legende Johnny Hallyday über sich ergehen lassen.

In der Hauptverkehrszeit ertönte zweimal der Refrain mit dem Text "Wir sind Sieger, wir sind alle zusammen, auf geht es, Les Bleus" durch das gesamte Metro-Netz in der Hauptstadt Brüssel.

Beide Verkehrsbetriebe hatten gewettet, dass ihr Nationalteam im Halbfinale der Weltmeisterschaft gewinnen und ins Endspiel am Sonntag einziehen würde. Durch das Siegtor von Samuel Umtiti in der 51. Minute gewannen die Franzosen die Wette. Die RATP hätte bei einer Niederlage die Haltestelle Saint-Lazare für einen Tag in 'Saint-Hazard' umbenennen müssen.

+++ 17.07 Uhr: Falsche Socken: FIFA-Strafe für Granqvist +++

Weil Andreas Granqvist im WM-Viertelfinale gegen England (0:2) die falschen Socken trug, lässt die FIFA den Schweden-Kapitän ordentlich blechen: 55.000 Euro kostet den 33-Jährigen das Tragen von langen Socken mit einem nicht genehmigten Logo.

Auch seine Gegenüber strafte die FIFA ab: Der englische Fußballverband erhielt vor dem WM-Halbfinale am Mittwoch gegen Kroatien (ab 20 Uhr im LIVETICKER) eine Strafe von 70.000 Schweizer Franken (gut 60.000 Euro), weil mehrere Spieler sich des gleichen Vergehens wie Granqvist verschuldeten.

Damit nicht genug: Ebenfalls wurde Uruguay, wieder für das Socken-Vergehen, vom Weltfußballverband bestraft. Weil sich aber nur ein Spieler den Fehltritt erlaubte, kostet es den Uru-Verband AUF "nur" 50.000 Franken (knapp 43.000 Euro). In diese Summe ist allerdings auch ein Bußgeld für die verspätete Ankunft der Uruguayer vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich (0:2) eingerechnet.

+++ 14.18 Uhr: Schirkow tritt von Sbornaja zurück +++

Juri Schirkow (34) nimmt Abschied von der Sbornaja. "Es reicht nicht mehr, um auf diesem Niveau zu spielen", sagte der Mittelfeldspieler von Zenit St. Petersburg der Zeitung Sport-Express (Mittwoch-Ausgabe).

Der WM-Gastgeber war im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Kroatien gescheitert. Schirkow bestritt 87 Länderspiele für sein Heimatland. Ebenfalls ihren Rücktritt aus der russischen Auswahl angekündigt hatten Sergej Ignaschewitsch und Alexander Samedow.