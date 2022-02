Basketball: Mit Lo, Thiemann und Obst "hungrig" gegen Israel

Sollte Estland zuvor (18.00 Uhr) in der Gruppe D gegen Polen gewinnen, zieht Deutschland mit einem Erfolg vorzeitig in die zweiten Qualifikationsrunde ein. Das Hinspiel in Tel Aviv hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag gegen den Favoriten mit 71:67 (35:33) für sich entschieden und hat nun zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto.