Basketball: WM-Qualifikation - Dennis Schröder als Hoffnungsträger

Das DBB-Team hat in der Qualifikation für die Endrunde 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen dreimal nacheinander gewonnen, lediglich das Auftaktspiel gegen Estland war verlorengegangen. Der Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert winkt die Revanche. "Wir wissen, was wir aufs Parkett bringen können", so Bonga, "wir sind sehr selbstbewusst."