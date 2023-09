Kurios! Mannschaftsbus von Basketball-Team spurlos gestohlen

„Plötzlich war er weg“

Wie konnte ein optisch so auffälliger Bus abhanden kommen? Martin Hetzler vom Unternehmen, das den Bus stellt, klärte bei der Sport Bild auf: „Der Bus sollte für das nächste Auswärtsspiel fertig gemacht werden, stand bei uns auf dem Betriebsgelände. Am Freitagmorgen war er plötzlich weg. Wir haben nur auf unseren Kameras gesehen, wie er um 2.30 Uhr wegfuhr.“

Saisonstart ohne Mannschaftsbus?

Am 23. September treffen die Karlsruher-Riesen in der ersten Runde des BBL-Pokals auf die Würzburg Baskets. Eine Woche später startet die neue Zweitliga-Saison, in der die sie auf Gießen treffen. Vergangene Saison schafften die Lions beinahe den Sprung in die Basketball-Bundesliga, sie scheiterten jedoch im Playoff-Halbfinale.