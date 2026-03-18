Sieg „mit Willen“ als Mutmacher: DBB-Frauen blicken auf Heim-WM

SID 18.03.2026 • 05:58 Uhr Deutschland gewinnt zum Abschluss gegen Nigeria. Der Erfolg stärkt das Selbstvertrauen für die Heim-WM.

Deutschlands Basketballerinnen posierten nach dem geglückten Quali-Abschluss mit einem breiten Lächeln hinter einem überdimensionierten „Boarding-Pass“ für ihre Reise nach Berlin. Das WM-Ticket hatte das Team von Trainer Olaf Lange als Gastgeber zwar bereits vor den intensiven Tagen von Villeurbanne sicher, das Turnier in Frankreich diente ein halbes Jahr vor der Heim-Weltmeisterschaft aber als Mutmacher für die anstehende Medaillenmission im Spätsommer.

„Es ist insgesamt emotional für unser Team ein sehr wichtiger Sieg, weil diese Gruppe sich selbst beweisen musste“, sagte Lange nach dem 81:73 (35:31) gegen Nigeria bei MagentaSport. Ohne mehrere Leistungsträgerinnen wie Starspielerin Satou Sabally, Kapitänin Marie Gülich und Luisa Geiselsöder habe die Mannschaft gezeigt, „dass wir so ein Team über unseren Willen und unsere Disziplin schlagen können“.

Mit am Ende vier Siegen aus fünf Spielen erfüllten die DBB-Frauen die Erwartungen, offenbarten aber auch noch Schwankungen in ihrem Spiel. Gegen Frankreich (63:85) geriet die Auswahl deutlich an ihre Grenzen. Die übrigen Spiele gegen Südkorea (76:49), die Philippinen (113:80), Kolumbien (78:57) und Nigeria waren teils klare Angelegenheiten. Die fünf Partien in sieben Tagen waren die ersten unter dem neuen Bundestrainer, der die Nachfolge der Kanadierin Lisa Thomaidis angetreten hat.

Auch die Spielerinnen nahmen positive Eindrücke mit. „Das zeigt auch unsere Qualität und unseren Teamzusammenhalt, dass man am Ende auch solche Spiele gewinnt, durch die man sich wirklich kämpfen muss. Ich bin stolz, dass wir das noch gewonnen haben und mit so einem guten Gefühl aus dem Turnier gehen“, sagte etwa Frieda Bühner. Und Nyara Sabally betonte: „So Siege sind wichtig. In so einem Turnier-Setting muss man einfach immer weiterspielen.“