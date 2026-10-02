Basketball: Bühner unterschreibt in Prag

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin läuft in der WNBA-Pause für den tschechischen Meister auf.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner läuft in der WNBA-Pause für den tschechischen Meister ZVVZ USK Prag auf. Das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt, nannte aber keine Vertragsdetails. Die 22-Jährige ist bereits in Prag eingetroffen.

Bühner, die zuletzt mit dem Nationalteam bei der Heim-WM Vierte geworden war, hat gerade erst ihre Rookiesaison bei Portland Fire beendet. Das Team aus Oregon verpasste in der nordamerikanischen Profiliga WNBA die Playoffs.

Prag spielt in der Königsklasse EuroLeague, gewann den Titel bislang zweimal. Für das Team lief 2023/24 auch Bühners Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally auf.

Luisa Geiselsöder, wie Bühner und Sabally bei der WM dabei, hatte vor drei Wochen in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul unterschrieben. Die 26-Jährige steht wie Bühner in Portland unter Vertrag. Dass WNBA-Profis zwischen zwei Spielzeiten in Nordamerika für europäische Klubs auflaufen, ist nicht ungewöhnlich.