Der gebürtige Frankfurter starb nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) trauert um den früheren Nationalmannschaftskapitän Matthias „Matzi“ Strauss. Der gebürtige Frankfurter starb am Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das gab der DBB bekannt.

„Diese Nachricht trifft uns schwer. Matzi hat über Jahre hinweg unser Trikot getragen, Verantwortung übernommen und als Kapitän unsere Nationalmannschaft mit Herz, Würde und unermüdlichem Einsatz geführt“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Strauss spielte zunächst in seiner Geburtsstadt für Eintracht Frankfurt, später für den MTV Gießen. Mit den Mittelhessen gewann der 116-malige Nationalspieler 1978 die Meisterschaft und 1979 den Pokal. Seine Karriere beendete Strauss 1994 bei Alba Berlin.

„Wir sind von Matzis viel zu frühem Tod tief betroffen“, sagte Marco Baldi, Geschäftsführer des deutschen Meisters: „Wir verlieren nicht nur eine Ikone des deutschen Basketballs und einen unserer Gründungsväter, sondern auch einen engen Freund und wunderbaren Menschen, der für so viele eine riesige Lücke hinterlässt.“