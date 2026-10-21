Rund 50 Spiele könnten betroffen sein. Der Vorstandsvorsitzende des nationalen Verbandes wurde festgenommen.

Der griechische Basketball steckt offenbar in einem handfesten Manipulationsskandal. Der Vorsitzende des nationalen Basketballverbands, Vangelis Liolios, wurde am Mittwoch im Rahmen einer umfassenden Untersuchung zu Spielmanipulationen festgenommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur ANA. Neben Liolios wurden demnach auch Haftbefehle gegen drei Schiedsrichter, einen Schiedsrichterberater und einen ehemaligen Sportler erlassen.

Griechische Medien berichteten zudem, die Polizei habe bei einem der Verdächtigen mehr als 800.000 Euro Bargeld sichergestellt. Hintergrund der Ermittlungen sollen Vorwürfe von Spielabsprachen und Bestechung sein. Berichten zufolge hätten mehrere Zeugen eingeräumt, Schmiergelder angenommen zu haben.

Rund 50 Spiele werden untersucht

Laut ANA werden derzeit rund 50 Spiele der ersten griechischen Liga sowie den unteren Ligen untersucht – bis hin zu Jugend- und Schulmeisterschaften, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen.

Der griechische Verband erklärte in einer Stellungnahme, sein Vorstand habe eine Dringlichkeitssitzung abgehalten, „um seine Mitglieder über die laufenden rechtlichen Verfahren im Basketballbereich zu informieren“. Liolios, von Beruf Kinderarzt, wurde 2021 zum Verbandsvorsitzenden gewählt.