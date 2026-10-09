Wagner plant Zukunft im DBB-Team, aber: „Jeden Sommer abwägen“

Der Star der Orlando Magic will auf seine Gesundheit achten.

Welt- und Europameister Franz Wagner will auch in Zukunft regelmäßig für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auflaufen, allerdings nur dann, wenn der Körper es zulässt. „Ich plane auf jeden Fall, die nächsten Jahre zu spielen“, sagte der 25-Jährige in einer Medienrunde. Gleichzeitig habe man als Spieler „nichts als die Gesundheit“. Die NBA-Saison habe „oberste Priorität“ und er müsse „jeden Sommer so ein bisschen abwägen.“

In diesem Jahr hatte sich der Star der Orlando Magic eine Auszeit vom Nationalteam genommen, um körperlich fit zu werden. Der Sommer habe „wirklich gut getan, auch mal nicht zu spielen und mich auf meinen Körper zu fokussieren. Und, das darf man ja fast gar nicht mehr sagen, auch mal was anderes zu machen, als Basketball zu spielen und den Kopf vielleicht so ein bisschen frei zu kriegen“, sagte er. Gleichzeitig habe es „natürlich auch schon ein bisschen gejuckt, wenn ich die Spiele angeguckt habe von der Nationalmannschaft.“

Seit seinem Debüt 2022 hat Wagner in jedem Turniersommer im Nationalteam gespielt und dabei erst EM-Bronze (2022) und dann WM- (2023) sowie EM-Gold (2025) geholt. 2024 war er bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. Das nächste große Turnier ist die Weltmeisterschaft im Sommer 2027.

Er habe „riesengroßen Respekt“ vor den Spielern, die jeden Sommer für ihre Länder spielen: „Da gehört sehr, sehr viel dazu und der Demand mit dem heutigen Basketball, wie er gespielt wird, wird meiner Meinung nach auch größer, als im Vergleich zu Generationen vor uns. Man tut gut daran, wenn man auf sich aufpasst.“

DEINE MEINUNG

Die grundsätzliche Bereitschaft, den WM-Titel 2027 erfolgreich zu verteidigen, hat auch Wagners Teamkollege Tristan da Silva signalisiert. Die Zeit bei der Nationalmannschaft sei „immer eine Bereicherung für meinen Sommer. Da Silva half 2025 beim Gewinn der Europameisterschaft mit. Er habe „noch kein konkretes Ja oder Nein weitergegeben, aber generell will ich natürlich für die Nationalmannschaft auflaufen“, sagte da Silva.