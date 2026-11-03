Nach dem Turniersieg mit Bonn in Manama führt der 21-Jährige im Individual-Ranking des Weltverbandes FIBA.

Mit 21 Jahren hat Fabian Giessmann als jüngster Basketballer der Geschichte Platz eins in der 3×3-Weltrangliste erobert. Der Nationalspieler, mit der deutschen U23 Weltmeister von 2024, schaffte den Sprung nach ganz oben durch den Triumph am vergangenen Wochenende mit den Baskets Bonn beim Turnier der FIBA World Tour in Manama.

Giessmann führt im Individual-Ranking des Weltverbandes mit 998.501 Punkten vor Strahinja Stojacic (Serbien/976.967), Worthy de Jong (Niederlande/967.674), Nenad Nerandzic (Serbien/845.153) und seinem Bonner Teamkollegen Denzel Agyeman (794.106).

Bonn hatte sich am Samstag im Finale gegen die Skyliners aus Frankfurt durchgesetzt (21:19). Es war bereits der vierte Triumph in diesem Jahr. Giessmann sorgte im deutschen Duell für 17 Punkte, Bestwert in einem Finale der World Tour, traf zum Sieg und wurde als MVP des Turniers ausgezeichnet.

Giessmann, der im Juni an der Seite von Agyeman, Kevin Bryant und Niklas Kropp in Warschau Vizeweltmeister geworden war, ist auch in zwei anderen Kategorien die Nummer eins. In diesem Jahr führt er die Statistik aller World-Tour-Spieler bei Dunks (46) und Blocks (30) an.