Fiebich will WM-Schwung mitnehmen: „Spüren die Liebe der Fans“

Auf die deutschen Basketballerinnen warten knapp zwei Monate nach dem Jahreshighlight wichtige EM-Qualifikationsspiele.

Keine zwei Monate nach der erfolgreichen Heim-WM ist die deutsche Basketballnationalmannschaft der Frauen schon wieder vereint – und Topspielerin Leonie Fiebich will den Schwung vom Heimturnier unbedingt mit in die anstehenden EM-Qualifikationsspiele nehmen. „Es ist sehr cool, dass wir mit einem Heimspiel gegen einen guten Gegner starten“, sagte Fiebich vor dem Duell mit Ungarn am Mittwoch (19 Uhr/Magenta TV) in Hamburg.

Trotz einiger Ausfälle sieht Fiebich (26) ihr Team „bereit für die Challenge“ gegen einen „physisch“ starken Gegner. Wie schon bei der Weltmeisterschaft will das Team die Anhänger mitreißen und hofft auf eine stimmungsvolle Atmosphäre: „Wir spüren die Liebe der Fans und hoffen, dass es so weiter geht“, sagte Fiebich.

Die Rolle der Mannschaft des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) (DBB) habe sich durch den Halbfinaleinzug bei der WM gewandelt, sagte Fiebich. „Wir waren lange genug der Underdog, wir müssen jetzt mit der anderen Rolle umgehen“, sagte die WNBA-Spielerin von New York Liberty: „Aber ich fühle, dass wir bereit sind für den Druck.“

Bundestrainer Olaf Lange klang im Anschluss an das Training am Montagabend in der Halle in Hamburg-Wilhelmsburg ein wenig skeptischer. „Wir haben viele Verletzungen. Ungarn ist schon sehr stark, vor allem, wenn sie komplett sind“, warnte der Coach: „Da würde ich schon sehr vorsichtig sein mit unserem Kader. Wir hatten den Erfolg bei der WM, alle sind himmelhoch jauchzend und dann spielen wir gleich wieder. Ich bin eher angespannt als bei der WM.“

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Nach dem Auftakt gegen Ungarn geht es für die DBB-Frauen am Samstag in Dänemark weiter, anschließend wartet ein weiteres Auswärtsspiel in Portugal. Die Rückspiele der Qualifikationsgruppe finden im Februar statt. Die beiden erstplatzierten Mannschaften qualifizieren für die EM 2027.