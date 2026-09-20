Vechta für Champions League qualifiziert

Vechta setzt sich im Finale des Qualifikationsturniers gegen Dziki Warschau aus Polen durch. Dabei trotzt die Mannschaft von Christian Held auch verletzungsbedingten Ausfällen.

Trotz personeller Sorgen hat Basketball-Bundesligist Rasta Vechta den Einzug in die Champions League geschafft.

Im Finale des Qualifikationsturniers im bulgarischen Samokow setzte sich das Team von Trainer Christian Held am Sonntagabend gegen Dziki Warschau aus Polen mit 93:82 (40:43) durch. Vechta steht zum dritten Mal nach 2019/20 und 2024/25 in der Gruppenphase.

Tommy Kuhse hat sich mit Vechta für die Champions League qualifiziert Tommy Kuhse hat sich mit Vechta für die Champions League qualifiziert © IMAGO/Eibner

Basketball: Weidemann überragt mit 25 Punkten

Auch ohne die Point Guards Tommy Kuhse und Kihei Clark, die bereits im Halbfinale gefehlt hatten, lösten die Niedersachsen ihre letzte Aufgabe. Bester Werfer war der glänzend aufgelegte deutsche Nationalspieler Nelson Weidemann mit 25 Punkten.

Beim 16er-Turnier hatte Vechta erst Denizli Basket/Türkei (101:98), dann Benfica Lissabon/Portugal (98:88) und darauf Promitheas Patras/Griechenland (103:73) ausgeschaltet. Im vierten und letzten Spiel in sechs Tagen gelang der entscheidende Schritt.