Bayern München steht souverän im Viertelfinale des BBL-Pokals. Der Vizemeister schafft in Hamburg den Sprung unter die besten acht Teams.

Die Basketballer von Bayern München haben den großen Reisestrapazen getrotzt und auf ihrer Titelmission im BBL-Pokal das Viertelfinale erreicht. In ihrem vierten Auswärtsspiel in Serie setzte sich das Team von Trainer Anton Gavel souverän mit 85:63 (42:30) bei den Towers Hamburg durch.

Gut 48 Stunden nach Bayerns verpasstem Comeback beim kräftezehrenden 87:96 bei Besiktas Istanbul in der EuroLeague zeigte der Vizemeister von Beginn an keine Anzeichen von Nachlässigkeit. Im Duell mit dem Tabellenvorletzten der Liga war der 26 Jahre alte Guard Duane Washington mit zwölf Punkten bester Werfer der Bayern.

Andreas Obst löste mit seinen Bayern die Pflichtaufgabe Andreas Obst löste mit seinen Bayern die Pflichtaufgabe © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Max Vincen

Für die Münchner, die im Pokalwettbewerb der vergangenen Saison im Halbfinale gescheitert waren, gibt es nun etwas Pause nach vier Spielen in den vergangenen acht Tagen. Am Donnerstagabend, diesmal zu Hause, geht es gegen Dubai Basketball in EuroLeague weiter.

BBL-Überraschungsteam Braunschweig scheitert

Eine böse Überraschung erlebten derweil die Löwen Braunschweig. Nachdem beim Klub von Gesellschafter Dennis Schröder bereits in der Liga die Siegesserie gerissen war, gab es im Achtelfinale zu Hause gegen die Niners Chemnitz ein deutliches 75:102 (31:49).

Die Würzburg Baskets beendeten ihre Ergebniskrise mit dem Einzug ins Viertelfinale durch ein 93:83 (50:39) gegen den Syntainics MBC, Pokalsieger von 2025.