112:93! Löwen Braunschweig zerlegen MBC – Klassenerhalt greifbar

SID 19.04.2026 • 18:07 Uhr Die Löwen feiern den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und bleiben weiter dran.

Der Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat das nächste Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag 112:93 (62:42) gegen den Syntainics MBC und feierten den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Das Schlusslicht liegt jetzt nur noch zwei Erfolge hinter Aufsteiger Science City Jena, der derzeit als 16. gerettet wäre.

Braunschweig dominiert zweites Viertel

Vor heimischer Kulisse schenkten sich beide Mannschaften zunächst nichts, erst durch ein 33:14 im zweiten Viertel zogen die Löwen davon. In der zweiten Halbzeit brachte Braunschweig die Führung dann über die Zeit.

Crawford führt Braunschweig mit 29 Punkten