ALBA-Kapitän Mattisseck verlängert

Mannschaftskapitän Jonas Mattisseck hat kurz vor Beginn der Playoffs in der Basketball Bundesliga (BBL) seinen auslaufenden Vertrag bei ALBA Berlin um zwei Jahre verlängert.
ALBA verlängert mit Kapitän
Der 26 Jahre alte Guard unterschreibt für zwei weitere Jahre bei den Berlinern.
Jonas Mattisseck bleibt bei ALBA Berlin
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Der 26 Jahre alte Guard stammt aus der eigenen Jugend, zu der er 2016 stieß. Für die Profimannschaft bestritt er seit Januar 2018 471 Spiele.
BBL: ALBA froh über Mattisseck-Verlängerung
Mattisseck stehe „wie kaum ein anderer für die Werte und die Philosophie unseres Klubs“, sagte ALBAs Sportdirektor Himar Ojada.“Trotz seines jungen Alters hat er bereits enorm viel Erfahrung gesammelt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in seiner Rolle als Kapitän wider, die er exzellent ausfüllt.“
Mit ALBA gewann Mattisseck dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Im Viertelfinale zum Auftakt der Playoffs trifft Alba als Zweiter der Hauptrunde auf Rasta Vechta. Das erste Spiel im Modus „best of five“ findet am Sonntag statt (18.30 Uhr/Dyn).