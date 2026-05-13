ALBA-Kapitän Mattisseck verlängert

SID 13.05.2026 • 13:59 Uhr Der 26 Jahre alte Guard unterschreibt für zwei weitere Jahre bei den Berlinern.

Mannschaftskapitän Jonas Mattisseck hat kurz vor Beginn der Playoffs in der Basketball Bundesliga (BBL) seinen auslaufenden Vertrag bei ALBA Berlin um zwei Jahre verlängert.

Der 26 Jahre alte Guard stammt aus der eigenen Jugend, zu der er 2016 stieß. Für die Profimannschaft bestritt er seit Januar 2018 471 Spiele.

BBL: ALBA froh über Mattisseck-Verlängerung

Mattisseck stehe „wie kaum ein anderer für die Werte und die Philosophie unseres Klubs“, sagte ALBAs Sportdirektor Himar Ojada.“Trotz seines jungen Alters hat er bereits enorm viel Erfahrung gesammelt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in seiner Rolle als Kapitän wider, die er exzellent ausfüllt.“