Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

Abstiegs-Entscheidung in der Basketball-Bundesliga vertagt

Abstiegs-Entscheidung vertagt

Um die Klasse zu halten, brauchen die Heidelberger neben zwei weiteren Siegen aber auch ganz viel Schützenhilfe.
Noch besteht eine kleine Chance auf den Ligaerhalt
Noch besteht eine kleine Chance auf den Ligaerhalt
© picture alliance / Eibner-Pressefoto/SID/Joerg Hirsch
SID
Um die Klasse zu halten, brauchen die Heidelberger neben zwei weiteren Siegen aber auch ganz viel Schützenhilfe.

Die MLP Academics Heidelberg haben den vorzeitigen Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) vorerst abgewendet.

Die Mannschaft von Headcoach Carlo Finetti setzte sich am 32. Spieltag mit 80:75 (41:34) gegen den Syntainics MBC durch und verließ den letzten Platz – die Hoffnung auf den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse ist aber dennoch äußerst gering.

Heidelberger Basketball-Thriller mit Happy End

Vor heimischer Kulisse baute Heidelberg bereits in der ersten Spielhälfte nach und nach einen Vorsprung aus, mit einem katastrophalen Start in das dritte Viertel wurde es dann jedoch wieder spannend. Nach einer hochspannenden Schlussphase mit mehreren Führungswechseln durften die Heidelberger am Ende doch jubeln – auch dank Center Marcel Keßen, der mit 17 Zählern als bester Werfer seines Teams überzeugte.

Academics vor Abstiegs-Endspiel

Um die Klasse noch zu halten, müssten die Academics auch ihre beiden verbliebenen Ligaspiele gewinnen – gleichzeitig darf auch Science City Jena nicht mehr siegen, am nächsten Spieltag kommt es zum direkten Duell. Nur so könnte der sichere 16. Tabellenplatz, auf dem der Aufsteiger aus Jena momentan liegt, noch erreicht werden. Auch das neue Schlusslicht Löwen Braunschweig hat noch Chancen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite