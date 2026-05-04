Abstiegs-Entscheidung in der Basketball-Bundesliga vertagt

SID 04.05.2026 • 22:20 Uhr Um die Klasse zu halten, brauchen die Heidelberger neben zwei weiteren Siegen aber auch ganz viel Schützenhilfe.

Die MLP Academics Heidelberg haben den vorzeitigen Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) vorerst abgewendet.

Die Mannschaft von Headcoach Carlo Finetti setzte sich am 32. Spieltag mit 80:75 (41:34) gegen den Syntainics MBC durch und verließ den letzten Platz – die Hoffnung auf den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse ist aber dennoch äußerst gering.

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Vor heimischer Kulisse baute Heidelberg bereits in der ersten Spielhälfte nach und nach einen Vorsprung aus, mit einem katastrophalen Start in das dritte Viertel wurde es dann jedoch wieder spannend. Nach einer hochspannenden Schlussphase mit mehreren Führungswechseln durften die Heidelberger am Ende doch jubeln – auch dank Center Marcel Keßen, der mit 17 Zählern als bester Werfer seines Teams überzeugte.

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