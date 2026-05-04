Abstiegs-Entscheidung in der Basketball-Bundesliga vertagt

Die MLP Academics Heidelberg haben den vorzeitigen Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) vorerst abgewendet.
Abstiegs-Entscheidung vertagt
Die Mannschaft von Headcoach Carlo Finetti setzte sich am 32. Spieltag mit 80:75 (41:34) gegen den Syntainics MBC durch und verließ den letzten Platz – die Hoffnung auf den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse ist aber dennoch äußerst gering.
Heidelberger Basketball-Thriller mit Happy End
Vor heimischer Kulisse baute Heidelberg bereits in der ersten Spielhälfte nach und nach einen Vorsprung aus, mit einem katastrophalen Start in das dritte Viertel wurde es dann jedoch wieder spannend. Nach einer hochspannenden Schlussphase mit mehreren Führungswechseln durften die Heidelberger am Ende doch jubeln – auch dank Center Marcel Keßen, der mit 17 Zählern als bester Werfer seines Teams überzeugte.
Academics vor Abstiegs-Endspiel
Um die Klasse noch zu halten, müssten die Academics auch ihre beiden verbliebenen Ligaspiele gewinnen – gleichzeitig darf auch Science City Jena nicht mehr siegen, am nächsten Spieltag kommt es zum direkten Duell. Nur so könnte der sichere 16. Tabellenplatz, auf dem der Aufsteiger aus Jena momentan liegt, noch erreicht werden. Auch das neue Schlusslicht Löwen Braunschweig hat noch Chancen.