Basketball-Schock: MBC-Coach Bogicevic weg – wer kommt?

SID 13.05.2026 • 10:34 Uhr Der Headcoach stand nur drei Monate an der Seitenlinie des Bundesligisten.

Mit einem neuen Headcoach wird der Syntainics MBC in die Saison 2026/27 der Basketball-Bundesliga starten. Wie der Verein aus Weißenfels mitteilte, verlässt Trainer Milenko Bogicevic die Wölfe bereits nach drei Monaten auf eigenen Wunsch wieder und stellt sich „einer neuen Herausforderung“.

MBC-Coach Bogicevic verlässt Weißenfels

Sportdirektor Silvano Poropat bedauerte den Abschied des 49 Jahre alten Serben: „Milenko hat uns in Kenntnis gesetzt, dass er uns verlassen wird. Das ist schade, denn wir hätten ihn gerne behalten.“ Bogicevic habe mit „Energie, Fachwissen und seiner menschlichen Art“ schnell überzeugt.