Basketball-Schock: MBC-Coach Bogicevic weg – wer kommt?

Mit einem neuen Headcoach wird der Syntainics MBC in die Saison 2026/27 der Basketball-Bundesliga starten. Wie der Verein aus Weißenfels mitteilte, verlässt Trainer Milenko Bogicevic die Wölfe bereits nach drei Monaten auf eigenen Wunsch wieder und stellt sich „einer neuen Herausforderung“.
Bogicevic verlässt den Syntainics MBC auf eigenen Wunsch
Der Headcoach stand nur drei Monate an der Seitenlinie des Bundesligisten.
Milenko Bogicevic verlässt Weißenfels
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MBC-Coach Bogicevic verlässt Weißenfels
Sportdirektor Silvano Poropat bedauerte den Abschied des 49 Jahre alten Serben: „Milenko hat uns in Kenntnis gesetzt, dass er uns verlassen wird. Das ist schade, denn wir hätten ihn gerne behalten.“ Bogicevic habe mit „Energie, Fachwissen und seiner menschlichen Art“ schnell überzeugt.
Der Coach war Mitte Februar nach Weißenfels gekommen und führte den MBC in 19 Partien zu zehn Siegen. Zu den Höhepunkten gehörten Erfolge gegen Bayern München und Alba Berlin. Der deutsche Pokalsieger von 2025 will zeitnah einen Nachfolger präsentieren, um die Kaderplanung voranzutreiben.