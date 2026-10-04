Der FC Bayern lässt den bisherigen Spitzenreiter leiden. Im zweiten Viertel erzielen die furiosen Münchner 40 Punkte.

Die Basketballer von Bayern München haben die EWE Baskets Oldenburg mit einer Machtdemonstration von der Bundesliga-Tabellenspitze gestoßen. Im Topspiel dominierte das Team von Trainer Anton Gavel nach einem grandiosen 40-Punkte-Viertel beim 113:60 (57:31) vor heimischer Kulisse nach Belieben – und bescherte den Niedersachsen nach zuvor drei Siegen zum Saisonstart die erste Niederlage.

Bayern bleiben in der Liga makellos

München, das ein Match weniger absolviert hat, baute seine perfekte Bilanz mit dem dritten Sieg in Folge aus. Noch unbesiegt in der Liga sind sonst nur die Löwen Braunschweig, die ihr drittes Saisonspiel erst am Montag (20.00 Uhr/DYN) bestreiten. Makellos sind die Bayern allerdings nur in der Liga, das Team blickt auf eine gebrauchte Woche zurück: In der EuroLeague hatte es zwei Pleiten in Folge gesetzt.

Der FC Bayern schoss Oldenburg aus der Halle Der FC Bayern schoss Oldenburg aus der Halle © IMAGO/Beautiful Sports

So schienen die Münchner einiges an Frust mitgenommen zu haben – und nach einem ausgeglichenen ersten Viertel entlud sich dieser schließlich über Oldenburg: 40 Punkte erzielte die Gavel-Mannschaft in den darauffolgenden zehn Minuten, auch im Anschluss ließ das Team um den besten Werfer Duane Washington (19 Punkte) nicht nach.

Oldenburg, das zuletzt noch einen 26-Punkte-Rückstand gegen die Veolia Towers Hamburg in einen Sieg gedreht hatte, blieb von einer Wiederholung dieser Glanztat diesmal weit entfernt. Die Tabellenführung musste das Team so an die Bayern abgeben.