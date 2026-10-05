Die Löwen gewinnen auch ihr drittes Saisonspiel und bleiben neben den Münchnern das einzig unbesiegte Team.

Die Löwen Braunschweig bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter ungeschlagen. Im dritten Saisonspiel gelang den Niedersachsen mit dem 93:87 (43:35) beim weiterhin punkt- und sieglosen Kellerkind Rasta Vechta der dritte Sieg, damit zogen die Löwen mit dem ebenfalls tadellosen Tabellenführer Bayern München gleich.

Braunschweig festigt Platz zwei

Den sichtlich verunsicherten Gastgebern unterliefen zu Beginn zu viele leichte Fehler, sieben Ballverluste leistete sich die Mannschaft des langjährigen Nationalspielers Tibor Pleiß im Auftaktviertel. Schon nach neun Minuten setzte sich Braunschweig erstmals etwas ab (25:18). In der zweiten Hälfte kämpfte sich Rasta zwar noch einmal bis auf einen Zähler heran, angeführt von Topscorer Sheldon Edwards (16 Punkte) brachte der Favorit den Sieg aber über die Ziellinie.

In der Tabelle liegen die Löwen, die mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder einen prominenten Gesellschafter haben, auf Rang zwei hinter München. Beide Teams haben eine Partie weniger absolviert als die Verfolger Gladiators Trier und Baskets Oldenburg, die ebenfalls jeweils drei Siege auf dem Konto haben.