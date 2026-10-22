Der frühere deutsche Nationalspieler soll zunächst "insbesondere die sportliche Weiterentwicklung des Nachwuchsbereichs vorantreiben".

Der frühere deutsche Nationalspieler Alex King kehrt nach vier Jahren in die Basketball Bundesliga (BBL) zurück und übernimmt bei den Löwen Braunschweig die Position als Sportdirektor. Der 41-Jährige, als Profi je dreimal deutscher Meister und Pokalsieger, soll zunächst „insbesondere die sportliche Weiterentwicklung des Nachwuchsbereichs vorantreiben“, hieß es in der Mitteilung des Klubs.

King soll BBL-Team entlasten

„Alex kennt den Basketball aus nahezu allen Perspektiven: Er hat über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und nach seiner aktiven Karriere in Würzburg wichtige Erfahrungen in der Nachwuchsarbeit gesammelt“, sagte Geschäftsführer Nils Mittmann, den King künftig „bei den sportlichen Aufgaben rund um das BBL-Team“ entlasten soll.

King hatte nach eigenen Angaben „sehr gute Gespräche“ mit Nationalmannschaftskapitän, NBA-Profi und Löwen-Gesellschafter Dennis Schröder sowie Mittmann. „Ich habe schnell gemerkt, dass wir eine gemeinsame Vision haben: Wir wollen den Basketball-Standort Braunschweig weiter voranbringen“, sagte er.

Der neue Sportdirektor absolvierte im deutschen Trikot 42 A-Länderspiele, nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2022 wechselte King in die Nachwuchsarbeit der Würzburg Baskets Akademie und blieb bis Mai 2026.