BBL meldet zum dritten Mal in Folge Umsatzrekord

Nicht nur bei der Zuschauerresonanz meldet die Basketball Bundesliga Bestwerte.

Die 18 Vereine der Basketball Bundesliga (BBL) in der Spielzeit 2025/26 haben für den dritten Umsatzrekord in Folge gesorgt. Wie die BBL am Freitag mitteilte, lag der Gesamterlös im abgelaufenen Spieljahr bei 186,5 Millionen Euro.

Bereits in den beiden vorangegangenen Spielzeiten hatte die BBL Rekorderlöse gemeldet: 160,8 Millionen Euro in der Saison 2024/25 (17 Klubs) und 148,1 Millionen im Spieljahr 2023/24. Wichtigste Erlösquelle blieb das Sponsoring mit 110 Millionen Euro (59 Prozent der Gesamterlöse), gefolgt vom Ticketing mit 46,3 Millionen Euro (25 Prozent). 1,79 Millionen Zuschauer (4915 pro Spiel) besuchten die Partien der abgelaufenen Saison in Liga und Pokal, auch dies ist Rekord in der 60-jährigen Ligageschichte.

Zudem verzeichnet die BBL auch im digitalen Bereich weitere Fortschritte: Liga und Klubs veröffentlichten zusammengenommen rund 100.000 Content Pieces und erzielten damit eine kumulierte Reichweite von 1,02 Milliarden.

„Basketball in Deutschland erlebt weiterhin ein enormes Momentum, getragen auch von den Erfolgen unserer Nationalmannschaften und den Leistungen deutscher Spieler in der NBA und bei europäischen Top-Klub“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz: „Unsere Liga profitiert von dieser Entwicklung, ist aber zugleich selbst ein wesentlicher Treiber der wachsenden Begeisterung für den Basketballsport hierzulande.“