Bayern nach Pleite selbstkritisch: „Ein peinlicher Ansatz“

Bei den Bayern sitzt der Frust nach der Pleite gegen Dubai tief. Vladimir Lucic und Trainer Anton Gavel werden deutlich.

Nach der nächsten Pleite in der EuroLeague wollte Vladimir Lucic nichts schönreden. „Ein peinlicher Ansatz. So wollten wir nicht aussehen“, sagte der Kapitän des FC Bayern bei MagentaTV zum 91:107 gegen Dubai Basketball, es war die dritte Niederlage im dritten Heimspiel der Saison.

Mit nur zwei Siegen in sieben Begegnungen steckt der deutsche Vizemeister vorerst im unteren Drittel der Tabelle fest.

Sauer: Vladimir Lucic Sauer: Vladimir Lucic © picture-alliance/Pressefoto Rudel/SID/Nico Bauhof

Wieder verschliefen die Münchner den Start, lagen zur Pause 27 Punkte hinten (36:63). „Wenn man so viele Punkte gegen ein Team mit so viel Talent und Qualität erlaubt, dann ist es egal, was wir in der zweiten Halbzeit machen“, so Lucic: „Wir müssen zurückschlagen und deutlich besser werden. Wir brauchen außerdem auch die Energie der Fans. Das soll keine Ausrede sein, es liegt zu 100 Prozent an uns, aber oft kommt der Jubel der Fans nur, wenn wir zurückkommen und die Energie liefern.“

Bayern-Coach mit Selbstkritik: „Ich muss einen besseren Job machen“

Auch Anton Gavel gab sich selbstkritisch. „Defensiv waren wir in der ersten Halbzeit nicht existent. Ich muss einen besseren Job machen, die Spieler vorzubereiten. Denn das ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist, uns so ein Loch zu graben“, sagte der neue Trainer der Bayern. Das Team habe sich teilweise „desolat“ präsentiert. „Wir haben in der ersten Hälfte 63 Punkte erlaubt und insgesamt 107, damit gewinnst du zu Hause kein Spiel.“

Zuletzt waren die Bayern bereits bei Besiktas Istanbul schwach gestartet und hatten sich zwischenzeitlich einen 28-Punkte-Rückstand eingehandelt. Die Aufholjagd war letztlich erfolglos (87:95).

Einfacher wird es in den kommenden Wochen nicht. Am Dienstag kommt der FC Barcelona nach München, danach geht es zu Roter Stern Belgrad (beide 4:3).