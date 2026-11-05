Wichtiger Sieg für die Basketballer des FC Bayern. Die Bayern holen erneut auswärts ihren dritten Sieg in der EuroLeague.

Angeführt von Austin Wiley haben die Basketballer von Bayern München ihre Niederlagenserie in der EuroLeague gestoppt und viel Nervenstärke bewiesen. Der deutsche Vizemeister setzte sich in einem umkämpften Duell beim vom früheren NBA-Star Tony Parker trainierten Lyon-Villeurbanne mit 99:95 durch und holte nach zuletzt vier Pleiten wieder einen Sieg. US-Center Wiley überragte mit 22 Punkten.

Der 27-Jährige sammelte zudem neun Rebounds und war von der Defensive der Franzosen kaum zu stoppen. Auch Welt- und Europameister Johannes Thiemann (13 Punkte) sowie Vladimir Lucic (18) und Justinian Jessup (14) erwischten einen starken Tag.

EuroLeague: Bayern holt dritten Sieg

Beim dritten Erfolg im zehnten Spiel erspielte sich das Team von Trainer Anton Gavel Ende des dritten Viertels ein Zehn-Punkte-Polster. Doch in der Schlussphase mussten die Münchner nochmals kämpfen. In den letzten Minuten wurde es immer hektischer, Lyon kam Schritt für Schritt näher, übernahm zwischenzeitlich die Führung – doch die Gäste hatten das bessere Ende für sich.

Viel Zeit bleibt den Münchnern nicht, um den Sieg zu genießen. In den kommenden zwei Wochen stehen fünf Partien an (drei in der EuroLeague, zwei in der Bundesliga). Am 22. November folgt beim Duell bei Alba Berlin eine Neuauflage des Finals der letzten Saison.