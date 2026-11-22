Duane Washington kommt beim FC Bayern Basketball immer besser in Form. Spielt der Guard so weiter, könnte er der nächste Bayern-Superstar werden.

Nachdem der Ball zum bereits vierten erfolgreichen Dreier von Duane Washington durch das Netz gerauscht war, wussten alle Bayern-Fans, was jetzt kommt: Der 26-Jährige setze zu einer kleinen Tanzeinlage direkt vor Herbert Hainer an und brachte damit auch den Bayern-Präsidenten zum Strahlen.

Es war gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz nicht das erste Mal, dass Washington die Bayern-Fans mit seinem spektakulären Offensivspiel und seinen Tanzeinlagen begeisterte. Schon gegen Partizan riss er die Anhänger regelmäßig aus den Sitzen. Damals aber zu früh, denn das Spiel ging trotzdem noch verloren. Jetzt folgte auf den Freudentanz auch endlich der erste Heimsieg in der EuroLeague.

Duane Washington bejubelt einen seiner Dreier Duane Washington bejubelt einen seiner Dreier © IMAGO/Eibner

Duane Washingto glänzt für den FC Bayern in der EuroLeague

„Es war sehr wichtig für uns. Wir hatten einen guten Gameplan, wollten in der Defense aggressiv sein und ein starkes Spiel abliefern. Glückwunsch an die Jungs“, freute sich Washington nach dem 100:81-Heimsieg gegen Baskonia.

Großen Anteil am Sieg hatte auch der 26-Jährige, der mit 23 Punkten, sieben Rebounds, zwei Assists, null Turnovern und einem Effektivitäts-Wert von 33 einen überragenden Abend erwischte. Zudem erzielte Bayern mit ihm auf dem Feld 24 Punkte mehr als der Gegner.

Washington spielt endlich kontrolliert seine Stärken aus

Der Guard krönte damit seine bisher wohl beste Woche seit seinem Wechsel Belgrad nach München im Sommer. Schon am Dienstag überragte er bei der Drama-Niederlage in Kaunas mit 27 Punkten und vier Assists.

Auch wenn Washington in Litauen mit einem verworfenen Freiwurf in der Schlussphase zum tragischen Helden wurde, agierte er in dieser Woche deutlich kontrollierter als in den Wochen zuvor und will nicht mehr nur mit dem Kopf durch die Wand.

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So bringt er auch endlich das, was sich die Bayern bei der Verpflichtung erhofft hatten. „Sicherlich! Er hat heute in knapp 20 Minuten, 23 Punkte gemacht, bei guten Quoten, und keinen Turnover gehabt. Solch eine Performance haben wir uns natürlich von ihm erhofft“, sagte Bayern-Cheftrainer Anton Gavel nach dem Spiel auf SPORT1-Nachfrage.

„Er ist ein qualitativ super Spieler, der gut kreieren kann und natürlich sehr gefährlich von außen ist. Geraden in wichtigen Momenten kann und will er da sein“, lobte Weltmeister Andi Obst im Gespräch mit SPORT1.

Noch schwankt Washington zwischen Genie und Wahnsinn

Dass bei Washington aber noch lange nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigt die bisherige Saison ganz klar. Denn der Guard ist nicht immer nur Genie und spektakuläre Offensivspieler, der Spiele im Alleingang entscheiden kann.

Zu oft war er noch Wahnsinn, schenkte teils unglaublich leicht den Ball her oder wollte mit dem Kopf durch die Wand alles alleine entscheiden. Immer wenn Washington kopflos agierte, schadete er den Bayern mehr, als er mit seinem Spektakel half.

Duane Washington wird für den FC Bayern Baskeball immer wichtiger Duane Washington wird für den FC Bayern Baskeball immer wichtiger © IMAGO/Beautiful Sports International

Damit erinnert der 26-Jährige sehr stark an den ehemaligen Bayern-Star Carsen Edwards, der in seiner ersten Saison auch oft kopflos und dadurch unglücklich agierte. Erst zum Ende der Spielzeit 2023/24 explodierte er in der BBL und führte die Bayern als Finals-MVP zur Meisterschaft.

In der darauffolgenden Saison spielte er dann konstant kontrolliert und wurde Top-Scorer der EuroLeague. Aber nicht nur dass: Er wurde auch zum absoluten Publikumsliebling in München.

Kann Washington zum Fanliebling und Star werden?

Für beides hat jetzt auch Washington das Potenzial. Auf dem Feld ist er sicherlich ein ähnlich spektakulärer Offensivspieler, wie Edwards. Das zeigen auch die Zahlen aus dieser Saison. Washington liegt mit 16,8 Punkten im Schnitt auf Rang fünf der Scorerwertung in der EuroLeague und damit sogar vor Edwards (Platz sieben mit 16,5 Punkten im Schnitt), der mittlerweile bei Zalgiris Kaunas spielt.

Und auch bei den Fans kommt Washington mit seiner spektakulären Spielweise gut an. Seine Aktionen reißen die Fans im SAP Garden regelmäßig aus den Sitzen und auch seine Tanzeinlagen sorgen schon jetzt dafür, dass der ein oder andere Fan da auch gleich mal mitwippt.

Zudem ist der 26-Jährige deutlich offener als der doch eher introvertierte Edwards. Washington geht auf das Publikum zu und wird so zum echten Sympathieträger, der zudem nicht müde wird zu betonen, dass München und der FC Bayern genau der Ort sei, an dem spielen will.

Zumindest öffentlich sieht er, anders als andere Importspieler, die Bayern nicht als Durchgangsstation, sondern möchte eine echte sportliche Heimat für sich und seine Familie finden. Frau Kayla und die drei Kinder kommen zu jedem Spiel in die Halle.

Duane Washington bejubelt den Sieg mit den Fans Duane Washington bejubelt den Sieg mit den Fans © IMAGO/Oryk HAIST

Washington hofft auf deutschen Pass

Ebenfalls immer dabei ist Vater Duane Washington Sr., der selbst Basketball-Profi war und zwischen 1998 und 2002 für den TV Rhöndorf in der ersten und zweiten Bundesliga spielte. In dieser Zeit wurde übrigens auch Duane Washington Jr. geboren – in Deutschland.

Auch deshalb hofft Washington, in Zukunft einen deutschen Pass zu erhalten – und er träumt sogar von einer Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Für die Bayern wäre eine mögliche Einbürgerung gerade mit Blick auf die BBL ein extremer Vorteil.

Spätestens dann könnten Deutschland und München für die Familie Washington das erhoffte langfristige Zuhause werden. Dafür muss Duane Jr. aber erstmal sportlich konstant weiter liefern. Wird er dauerhaft zum Genie, könnte er einer der großen Stars beim FC Bayern Basketball werden.