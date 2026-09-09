China fordert Frankreich

China und Australien im Viertelfinale, haben auf dem Weg dorthin aber einige Mühe.

Vizeweltmeister China und Australien haben bei der Basketball-WM der Frauen in Berlin als letzte Teams mit einiger Mühe das Viertelfinale erreicht. In der Qualifikationsrunde gewannen die Asiatinnen gegen Puerto Rico mit 75:72 (41:40), nun wartet eine hohe Hürde: Im Viertelfinale trifft China am Donnerstag (14.30 Uhr) auf den Olympia-Zweiten Frankreich. Dieses Duell hatte es schon im WM-Viertelfinale 2022 gegeben, damals setzte sich China durch.

Australien, beim Heimturnier 2022 Dritter, gewann gegen Italien mit 82:80 (48:33) und konnte sich dabei einen dramatischen Einbruch im Schlussviertel gerade so erlauben: Das Team aus Down Under hatte die ersten drei Abschnitte jeweils für sich entschieden, ging mit einer 20-Punkte-Führung ins vierte Viertel – und gab dieses mit 13:31 Punkten ab. Überragende Spielerin war WNBA-Profi Isobel Borlase von Atlanta Dream mit 30 Punkten, nächster Gegner am Donnerstag (20.45 Uhr) ist Spanien.

Beste Werferin für China war am Mittwoch Center Xu Han mit 21 Punkten, in der WNBA ist sie bei New York Liberty Teamkollegin von Leonie Fiebich und der derzeit verletzten Satou Sabally.

Zu einem Wiedersehen mit Fiebich könnte es im WM-Halbfinale kommen: Die Siegerinnen des Duells zwischen China und Frankreich bekommen es dann mit Belgien oder Deutschland zu tun. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange trifft am Donnerstag (17.45 Uhr/ProSieben MAXX und MagentaTV) auf den Europameister, ist in diesem Viertelfinale allerdings Außenseiter.