LIVE: Schlussphase! DBB vor WM-Hammer

Historisches Viertelfinale für die DBB-Frauen! Nach drei Siegen in Serie wartet bei der Heim-WM mit Europameister Belgien die bislang größte Hürde – und ein Gegner, mit dem Deutschland noch eine Rechnung offen hat.

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Die deutschen Basketballerinnen bestreiten bei der Heim-WM ihr bislang größtes Spiel. Nach dem souveränen 94:56 gegen Südkorea in der Qualifikationsrunde trifft die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange am Donnerstag ab 17.45 Uhr im Viertelfinale auf Belgien. (LIVETICKER)

In dem Kracher gegen den amtierenden EM-Champion startete der DBB bereits stark. Vor allem Leonie Fiebich setzte früh den Ton und erzielte zwei schnelle Dreier. Auch Nyara Sabally und Marie Gülich fanden direkt in die Partie und punkteten. Deutschland führte nach 10 Minuten somit 22:19. Es wurde noch besser. Im zweiten Abschnitt setzte sich der DBB direkt ab und führte dank des nächsten Dreiers von Fiebich sogar mit 32:21 (12.). Bis zur Pause hielt das Polster! Deutschland überragte offensiv und ging mit einem 42:35 in die Kabine.

Deutschland forderte Belgien heraus Marie Guelich (Germany) und Julie Allemand (Belgium) battle for the ball during the FIBA Women s Basketball World Cup Germany 2026 Quarter-Final match between Belgium and Germany at Berlin Arena on September 10, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Marco Steinbrenner DeFodi Images) – *** Marie Guelich of Germany and Julie Allemand of Belgium battle for the ball during the FIBA Women s Basketball World Cup Germany 2026 quarterfinal match between Belgium and Germany at the Berlin Arena on September 10, 2026, in Berlin, Germany. Photo by Marco Steinbrenner, DeFodi Images © IMAGO/DeFodi Images

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Doch ließ Deutschland nach der Halbzeit nach? Von wegen! Alexis Peterson-Smalls erhöhte zwischenzeitlich sogar auf 55:43. Belgien fiel vor allem in der Defensive nicht viel ein und setzte vorne nur auf Superstar Emma Meesseman. Die Centerin hielt ihr Team im Alleingang im Spiel. Mitte des dritten Viertels hatte sie schon 20 Punkte auf dem Konto. Dennoch glänzte Deutschland! Mit einem 74:59 ging es in das Schlussviertel.

Belgien schlug mit einem 4:0-Lauf zum Start des Abschnitts zurück, doch dann zeigte Deutschland große Nervenstärke. Noch fünf Minuten vor Schluss stand es 83:71 für den DBB. Es brannte nichts mehr an und am Ende stand ein überragendes 93:74 zu Buche.

Die Partie wird in der Berlin Arena ausgetragen. Belgien musste im Gegensatz zur deutschen Mannschaft nicht den Umweg über die Qualifikationsrunde nehmen. Das Team um Superstar Emma Meesseman gewann alle drei Vorrundenspiele und zog als Sieger der Gruppe C direkt in die Runde der letzten Acht ein.

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Zum Abschluss der Gruppenphase setzte sich der amtierende Europameister mit 80:68 gegen Australien durch. Zuvor hatten die Belgierinnen bereits die Türkei und Puerto Rico bezwungen und gehen damit ungeschlagen in das Viertelfinale.

DBB-Frauen haben Rechnung offen

Für Deutschland bietet das Duell zugleich die Chance auf Revanche. Bei der Europameisterschaft 2025 trafen beide Mannschaften ebenfalls im Viertelfinale aufeinander. Damals setzte sich Belgien deutlich mit 83:59 durch und beendete den deutschen Medaillentraum.

„Wir haben noch eine Revanche offen vom letzten Jahr bei der EuroBasket. Da sind wir alle hungrig drauf“, sagte Frieda Bühner bei MagentaTV. Dass Deutschland gegen den Europameister bestehen kann, zeigte die DBB-Auswahl bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. In der Gruppenphase gewann Deutschland damals mit 83:69.

Auch Leonie Fiebich weiß um die Qualität des Gegners. „Das ist auf jeden Fall ein Brocken“, sagte die Nationalspielerin und kündigte an: „Wir werden natürlich alles dafür tun, dass wir den Sieg holen können.“

Deutschland steigert sich bei Heim-WM

Mut macht der deutschen Mannschaft vor allem die Entwicklung während des Turniers. Nach dem Fehlstart gegen Spanien steigerte sich das Lange-Team von Spiel zu Spiel. Vor allem defensiv präsentierten sich die DBB-Frauen zuletzt deutlich stabiler und kontrollierten gegen Südkorea zudem die Rebounds.

Kapitänin Marie Gülich sieht Deutschland inzwischen auch besser aufgestellt als beim verlorenen EM-Duell im vergangenen Jahr. „Wir sind einfach ein anderes Team. Auch als letztes Jahr“, sagte die 32-Jährige vor dem Viertelfinale.

Mit einem Sieg gegen Belgien würde Deutschland ins WM-Halbfinale einziehen und erstmals seit EM-Bronze 1997 bei einem großen Turnier wieder um eine Medaille spielen. Die Halbfinals der Heim-WM finden am Samstag statt, das Spiel um Platz drei und das Finale folgen am Sonntag, 13. September.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.