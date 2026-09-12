Deutschland verpasst das Wunder

Bei der Basketball-WM der Frauen steht am Samstag das Halbfinale an. Dabei trifft das deutsche Team auf Frankreich.

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Nach dem historischen Einzug in das Halbfinale der Heim-WM in Berlin wollen die deutschen Basketballerinnen mehr. Am Samstag wartet nun Frankreich auf das DBB-Team (16.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem 93:74 (42:35)-Erfolg im Viertelfinale gegen Europameister Belgien legte Deutschland auch gegen Frankreich stark los. Zwar trafen die Favoritinnen direkt zwei Dreier und führten schnell mit 8:2, doch dann fand der DBB in die Partie und fand offensiv seinen Flow. Mit einem 23:25 nach den ersten zehn Minuten sorgte das Team dafür, das die Halle in Berlin bereits bebte. Beste deutsche Scorerin war Marie Gülich mit sechs Zählern.

Deutschland lag gegen Frankreich lange zurück Deutschland lag gegen Frankreich lange zurück © IMAGO/Eibner

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Zur Pause war noch alles möglich. Mit 37:45 ging es zwar in die Pause, doch Deutschland spielte auch nicht am Limit. Vor allem die 12 Ballverluste taten weh gegenüber von nur zwei Turnovern bei Frankreich. Dank der neun Zähler von Leonie Fiebich hielt der DBB aber stets den Kontakt und lag nie mit mehr als neun Punkten zurück.

Bitter wurde es nach Wiederbeginn. Deutschland verpennte den Beginn und lag ganz schnell mit 38:54 zurück. Coach Olaf Lange musste in einer Auszeit alles neu ordnen, Nyara Sabally schob das Team mit fünf Punkten dann auf 43:54 wieder in Reichweite. Doch die weiterhin viel zu vielen Turnover machten es weiter schwer. Nach 30 Minuten war so ein 50:64 auf der Anzeigetafel zu sehen. Frieda Bühner war bei Deutschland mit 0 Punkten und vier Ballverlusten keine große Hilfe.

Deutschland versuchte noch einmal alles, doch vor allem Gabby Williams führte Frankreich zum am Ende ungefährdeten Sieg. Eine große Hoffnung auf das Wunder kam nicht mehr auf.

„Frankreich ist für mich ein Top-zwei-Team mit den USA zusammen. Aber mal schauen, was geht“, sagte Leonie Fiebich. Deutschland sei „kein Underdog mehr“, so Fiebich: „Alle haben uns jetzt auf dem Visier. Mit uns ist nicht zu spaßen.“

DEINE MEINUNG

Bundestrainer Olaf Lange glaubt, „dass wir auf jeden Fall Medaillenchancen haben, habe ich ja auch vorher gesagt. Ob es nun so früh möglich wäre, war mir nicht klar“. Im zweiten Halbfinale stehen sich Spanien und die USA gegenüber.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)