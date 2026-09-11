Deutscher Coup begeistert Nowitzki

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki verfolgt den Halbfinaleinzug der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM live und zeigt sich hinterher begeistert.

Dirk Nowitzki hat sich angesichts des Einzugs der deutschen Basketballerinnen ins Halbfinale der Heim-WM in Berlin begeistert gezeigt.

„Es war eine unglaubliche Stimmung, ich habe mich riesig für die Mädels gefreut. Sie sind von Spiel zu Spiel besser geworden. Sie haben sich so richtig ins Turnier reingespielt, lassen sich tragen von der Euphorie“, sagte der NBA-Champion von 2011 am Freitag bei einem Event des Sozialprojektes BasKIDball in einer Berliner Schule.

Dirk Nowitzki (l.) applaudiert den deutschen Basketballerinnen Dirk Nowitzki (l.) applaudiert den deutschen Basketballerinnen © (picture alliance/Marco Steinbrenner/DeFodi Images)/SID/Marco Steinbrenner

Nowitzki beim Halbfinal-Einzug live dabei

Die deutsche Nationalmannschaft war am Donnerstag vor den Augen Nowitzkis durch ein 93:74 (42:35) im Viertelfinale gegen Europameister Belgien sensationell in die Vorschlussrunde eingezogen. „Gestern war das eine unglaubliche Teamleistung. Das hat mich einfach stolz gemacht. Die Atmosphäre hat sich auch auf mich übertragen. Ich habe so ein bisschen das Tanzen angefangen. Jetzt schauen wir mal, was im Halbfinale so geht“, sagte Nowitzki.

Am Samstag (16.30 Uhr/ProSieben MAXX und MagentaTV) treffen WNBA-Profi Leonie Fiebich und Co. auf den Olympia-Zweiten Frankreich. Einen Tag später geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange gegen Topfavorit USA oder Spanien um Bronze oder Gold. Erstmals überhaupt steht die Bundesrepublik unter den besten Vier der Welt, lediglich die DDR hatte 1967 Platz vier belegt. Seit EM-Bronze 1997 haben die DBB-Frauen nicht mehr um Edelmetall bei einem großen Turnier gespielt.