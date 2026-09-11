Sabally lüftet Schuh-Geheimnis

Die 26-Jährige wird die besonderen Treter bei der Heim-WM in Berlin sicher auch im Halbfinale gegen Frankreich tragen. Satou verpasst das Turnier verletzt.

Knallorange sind die Schuhe von Nyara Sabally, und das Modell hat für den deutschen Basketballstar eine besondere Bedeutung. „Das sind Satous Schuhe. Hat sie vor einem Monat oder so rausgebracht“, sagte die 26-Jährige nach dem Halbfinaleinzug mit dem Nationalteam bei der WM in ihrer Heimatstadt Berlin. Satou ist ihre ältere Schwester, sie kann beim Turnier wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung nicht dabei sein.

Die Schuhe seien „auch einfach sexy“

„Sie verfolgt das alles sehr mit und fiebert auch sehr mit“, erzählte Nyara Sabally, die am Donnerstag im Viertelfinale gegen Belgien (93:74) mit einem Double-Double (16 Punkte, 12 Rebounds) geglänzt hatte. Die Schuhe seien „auch einfach sexy, finde ich“, so Sabally, „es ist cool, in dem zu spielen. Cool, im Schuh seiner Schwester zu spielen.“ Satou sei durch die orangenen Treter irgendwie doch mit dabei: „Der Spirit ist da.“