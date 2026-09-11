So will Lange Frankreich knacken

Wie knackt man den Olympiazweiten? Der Bundestrainer der DBB-Frauen hat vor dem WM-Halbfinale schon Ideen.

Basketball-Bundestrainer Olaf Lange sieht Gegner Frankreich im WM-Halbfinale zwar in der Favoritenrolle, hat aber auch schon Ansatzpunkte für seine Taktik gefunden. Der Olympiazweite sei eine „sehr athletische Mannschaft, sehr tief und dann zusätzlich natürlich auch vom Basketball-IQ sehr hoch“, warnte Lange bei einer Medienrunde am Freitag in Berlin.

„Müssen ein paar Anpassungen machen“

„Unsere Vorteile sind sicherlich im Innenspiel, nur die Herausforderung wird sein, da hinzukommen mit dem Ball“, erklärte der 54-Jährige vor dem Showdown am Samstag (16.30 Uhr im LIVETICKER): „Und da müssen wir schon ein paar Anpassungen machen.“ Es werde gegen die Französinnen auch um Druck gehen: „Da geht es immer darum, mit dem Druck klarzukommen, im Ganzfeld, aber auch im Halbfeld.“

Die deutsche Auswahl um Starspielerin Leonie Fiebich hatte im Viertelfinale des Heimturniers am Donnerstag Europameister Belgien mit 93:74 (42:35) ausgeschaltet und so einen historischen Erfolg gefeiert. Zum ersten Mal seit EM-Bronze 1997 greifen die DBB-Frauen nach Edelmetall bei einem großen Turnier. Im zweiten Halbfinale trifft Topfavorit USA auf Spanien.