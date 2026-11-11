Fiebich verrät: WM-Einsatz mit Ermüdungsbruch im Mittelfuß

Trotz der Verletzung hatte es die Nationalspielerin im September ins Allstar-Team des Turniers geschafft.

Für die Heim-WM in Berlin hat sich Basketballerin Leonie Fiebich mehr aufgeopfert, als bislang bekannt war. „Ich kann jetzt darüber reden: Ich hatte einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß“, sagte Fiebich im MagentaSport-Podcast #BasketballDeutschland. Trotz der Verletzung hatte es die 26-Jährige im September ins Allstar-Team des Turniers geschafft.

Sie habe in der Hauptstadt „nicht schmerzfrei gespielt. Das ist beim Laufen, Gehen und Verteidigen natürlich schon blöd“, so Fiebich: „Ich habe vorher viel Reha gemacht. Ich glaube, dass sich das ausgezahlt hat.“

WNBA-Profi Fiebich (New York Liberty) hatte bei der WM mit der deutschen Mannschaft den vierten Platz belegt und das bislang beste Ergebnis der Geschichte erreicht. Sie kam im Schnitt auf 30,3 Minuten Einsatzzeit und 9,9 Punkte pro Spiel.

Die Erwartungshaltung rund um das Großereignis sei enorm gewesen. „Ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie mit so viel Druck gespielt habe wie bei dieser WM“, sagte Fiebich: „Mit diesem Druck muss man erst einmal umgehen.“