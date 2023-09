Wagner denkt noch nicht an Doncic

Sloweniens Superstar Luka Doncic hatte Moritz Wagner nach dem intensiven Auftakt in die WM-Zwischenrunde noch nicht im Sinn. "Ich werde mir erstmal einen Proteinshake reinpfeifen, mich in die Eistonne legen und dann gucken wir mal. Dann können wir uns um Slowenien kümmern", sagte der Basketball-Nationalspieler nach dem 100:73 (43:41) gegen Georgien am Freitag.

Am Sonntag (13.10 Uhr MESZ) treffen die Deutschen im zweiten und letzten Zwischenrundenspiel auf Doncic und Co. Durch den Erfolg gegen den georgischen Underdog stehen die Deutschen bei vier Siegen aus vier WM-Spielen auf der japanischen Insel Okinawa. Der Einzug ins Viertelfinale in der philippinischen Hauptstadt Manila ist mittlerweile perfekt.