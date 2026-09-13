„Großer Stolz“ auf die DBB-Frauen

Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes würdigt den vierten Platz bei der Heim-WM in Berlin: "Was bleibt, ist vor allem großer Stolz."

Nach dem verlorenen Spiel um Bronze bei der Heim-WM in Berlin hat sich Ingo Weiss vor den deutschen Basketballerinnen verneigt: „Diese Mannschaft verlässt diese Weltmeisterschaft ohne Medaille, aber ganz sicher nicht mit leeren Händen“, sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB): „Platz vier bei einer Weltmeisterschaft ist ein herausragender Erfolg.“

Nach der Halbfinalniederlage gegen Frankreich (64:86) hatte das Team von Bundestrainer Olaf Lange auch das Bronzespiel am Sonntag in der Uber Arena gegen Spanien verloren (58:81). „Wir alle hätten unseren Damen diese Medaille von Herzen gegönnt“, so Weiss, „aber was bleibt, ist vor allem großer Stolz.“

Es sei „mindestens genauso wichtig, was dieses Team hier in Berlin ausgelöst hat: Unsere Damen haben die Menschen begeistert, sie haben neue Fans für unseren Sport gewonnen und den Frauenbasketball in Deutschland auf eine großartige Bühne gebracht.“