Der Welt- und Europameister verpasst die Partien in Lettland und gegen Polen angeschlagen.

Welt- und Europameister Justus Hollatz wird den deutschen Basketballern in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen fehlen. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, fällt der Spielmacher von Bayern München angeschlagen aus. Damit verpasst er sowohl das Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr) in Riga gegen den lettischen Gastgeber als auch die Heimpartie am Montag (19.30 Uhr/beide MagentaTV) in Frankfurt am Main gegen Polen.

Hollatz war ursprünglich von Bundestrainer Álex Mumbrú für den Kader nominiert worden. In seiner Abwesenheit sind seine Vereinskollegen Oscar da Silva und Andreas Obst die einzigen EuroLeague-Spieler im Team. Das Duo stieß am Mittwoch ebenso verspätet zur Mannschaft wie Mumbrú selbst. Sie alle waren am Dienstagabend noch in der Königsklasse gefragt gewesen. Mumbrú trainiert dort den italienischen Klub Virtus Bologna.

Mit einem Sieg gegen die Letten wäre Deutschland bereits sicher für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar qualifiziert. Weder das Spiel gegen Polen noch die übrigen beiden Partien im Februar wären dann noch entscheidend. Aktuell führt die DBB-Auswahl die Qualifikationsgruppe K mit 15 Punkten an. Die besten drei Teams der Sechserstaffel lösen das WM-Ticket.