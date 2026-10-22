Robert Andrich verpasst das Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen auf Kreta. Das hat einen besonderen Grund.

Robert Andrich ist nicht mit Bayer Leverkusen zum Europa-League-Auswärtsspiel nach Kreta (JETZT im LIVETICKER) gereist. Der Grund dafür ist jedoch ein freudiger: Der 32-Jährige ist zum dritten Mal Vater geworden.

Andrich sei in Leverkusen geblieben, nachdem seine Frau Alicia am Donnerstagmorgen einen Jungen zur Welt gebracht hatte, teilte sein Klub mit.

Auch Andrich und seine Frau luden ein entsprechendes Foto in den sozialen Netzwerken hoch. Darauf sind die beiden Eltern zu sehen, auf Alicias Brust liegt das Neugeborene. „Hello world“, heißt es in der Caption, versehen mit einem blauen Herzen, dazu „22.10.2026 – 8:11 Uhr“ – offenbar die Geburtszeit des kleinen Mannes.

Robert und Alicia Andrich haben bereits eine Tochter und einen Sohn. Die Schwangerschaft von Kind Nummer drei hatte das Paar im Mai öffentlich gemacht und kurze Zeit später verraten, dass es ein Junge wird.