Darts heute live im Smart-TV & Stream

Die PDC-Tour gastiert in ’s-Hertogenbosch, wo die Spieltage 29 und 30 der Players Championship steigen. So können Sie das Event 29 heute live verfolgen.

Im Maaspoort Den Bosch stehen im Rahmen der Players Championship die Spieltage 29 und 30 von insgesamt 34 Runden an. Im Kampf um die Payers Championship Finals gilt es für die Darts-Profis am Dienstag, möglichst viel Preisgeld einzuspielen.

Mit dabei sind deutsche Top-Spieler wie Martin Schindler, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko. Niko Springer ist allerdings nicht mit von der Partie. Zudem geben sich internationale Stars wie Gian van Veen, Nathan Aspinall und Michael van Gerwen die Ehre.

Die Top-Stars Luke Littler und Luke Humphries werden in ’s-Hertogenbosch nicht mit dabei sein.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 29 in ’s-Hertogenbosch

Smart-TV: PDC TV

PDC TV Stream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.

Der Turniersieger erhält 15.000 Pfund (ca. 17.300 Euro), während der Finalist mit 10.000 Pfund (ca. 11.500 Euro) nach Hause geht.

Players Championships: Der Modus

Die Players Championships bestehen aus 34 einzelnen Turnieren, die allesamt relevant für die PDC Pro Tour Rankings und für die Players Championship Rankings sind, aus denen am Ende des Jahres das Teilnehmerfeld für die Players Championship Finals hervorgeht.

An jedem Spieltag nehmen 128 Profis teil. Spielberechtigt sind alle Tour-Card-Besitzer. Im Falle von Absagen rücken Spieler aus der PDC Challenge Tour nach. Aus deutscher Sicht rücken in dieser Woche Daniel Klose und Florian Preis nach.