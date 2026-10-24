Darts-EM: Schindler erstmals im Viertelfinale

Martin Schindler steht bei der Heim-EM erstmals im Viertelfinale. Titelverteidiger Gian van Veen erlebt dagegen ein überraschend frühes Aus.

Nach seinem emotionalen Auftaktsieg hat der deutsche Dartsprofi Martin Schindler erstmals das Viertelfinale bei der Heim-EM in Dortmund erreicht. Die deutsche Nummer eins bezwang den Weltranglisten-18. Jermaine Wattimena aus den Niederlanden mit 10:4. Titelverteidiger Gian van Veen scheiterte überraschend im Achtelfinale.

Vor Schindlers erneutem Triumph in der Dortmunder Westfalenhalle hatte der 30-Jährige mit emotionalen Worten den Blick vom Sportlichen weggelenkt. „Wir sind verletzlich, es kann uns mal schlecht gehen“, sagte Schindler über den schwierigen Umgang mit Erwartungsdruck. Hinter „The Wall“ lag ein nervenaufreibender 6:5-Auftaktsieg gegen Wessel Nijman.

Auch in der Runde der letzten 16 hielt der letzte verbliebene deutsche Spieler dem Druck am Samstagabend stand. Angefeuert von den Heimfans schnappte sich Schindler insgesamt drei Breaks und profitierte vor allem von der besseren Quote beim Checkout (55 Prozent). Beim Average kam er auf 90,25 Punkte. Im Viertelfinale trifft er nun entweder auf den Waliser Jonny Clayton oder auf den Nordiren Josh Rock.

Titelverteidiger van Veen verlor überraschend mit 6:10 gegen den Engländer Luke Woodhouse. Im Vorjahr hatte van Veen in einem dramatischen EM-Finale noch Luke Humphries bezwungen und seinen ersten Major-Titel gefeiert.