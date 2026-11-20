Im Viertelfinale ist für den letzten Deutschen Endstation. Der 26-Jährige nimmt aber einen Rekord und ganz viel Mut für die nächsten Turniere mit.

Niko Springer ist als letzter Deutscher beim Grand Slam of Darts auf dramatische Weise ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Mainz unterlag in seinem ersten Major-Viertelfinale in Wolverhampton dem dreimaligen Turniersieger und ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price (Wales) trotz starker Leistung erst im Decider mit 15:16. Price trifft im Halbfinale am Sonntagnachmittag nun auf Kevin Doets.

In einem von Beginn an spektakulären Duell spielte der „Meenzer Bub“ zwischenzeitlich rund 115 Punkte im Schnitt, im sechsten Leg sogar sieben perfekte Darts, aber Price war immer wieder zur Stelle und holte sich nach dem zwischenzeitlichen 3:3 vier Legs am Stück. Doch Springer, nach Michael Unterbuchner im Jahr 2018 der erst zweite Deutsche im Viertelfinale beim Grand Slam, kämpfte sich wieder ran, pulverisierte mit 16 180ern den deutschen Turnierrekord von Gabriel Clemens am Vortag (10), verpasste aber mehrmals im entscheidenden Moment die Doppel. Auch im Decider, in dem Price sich nach Matchdarts von Springer das Break zum Sieg holte.

Das zweite Viertelfinale am Freitagabend entschied Doets im niederländischen Duell gegen Jermaine Wattimena, der zuvor Weltmeister Luke Littler aus dem Turnier geworfen hatte, mit 16:7 für sich. Doets warf dabei gleich zweimal den „Big Fish“ – mit 170 Punkten das höchstmögliche Finish im Darts. Die beiden weiteren Halbfinalisten spielen am Samstag noch Tom Sykes gegen Michael van Gerwen und Gian van Veen gegen Nathan Aspinall aus.

DEINE MEINUNG

Beim prestigeträchtigen Turnier geht es um ein Preisgeld von einer Million Pfund, der Sieger streicht 200.000 Pfund ein. Aus deutscher Sicht waren vor Springer bereits Vize-Europameister Martin Schindler (7:10 gegen van Veen) und der frühere WM-Halbfinalist Clemens (7:10 gegen Aspinall) im Achtelfinale sowie Jan Schmidt, Überraschungsfinalist bei der Junioren-WM, in der Vorrunde ausgeschieden.