Darts: Clemens und Schindler verpassen Finale der Team-WM

Das Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler hat das Finale bei der Team-WM in Frankfurt/Main verpasst. Die Deutschen unterlagen am Sonntag in der Runde der letzten Vier dem favorisierten, aber kaum überzeugenden Schottland um Peter Wright trotz großer Chancen mit 5:8. Die Schotten treffen im anschließenden Endspiel auf Wales.