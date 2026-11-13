Purer Wahnsinn! Paul Krohne fährt zur Darts-WM

Paul Krohne sichert sich in einem Super-League-Finale für die Geschichtsbücher einen Startplatz für die Darts-WM. Der 25-Jährige dreht die Partie, in welcher er mit 0:6 zurückliegt.

Wahnsinns-Finale in der Super League! Paul Krohne hat im Endspiel gegen Jan Schmidt bereits mit 0:6 in den Legs zurückgelegen, startete eine unglaubliche Aufholjagd und drehte die Partie. Letztlich entschied er den Decider um kurz nach Mitternacht zum 8:7, womit er sich für die Darts-WM qualifizierte.

Krohne konnte seine Emotionen nach dem verwandelten Matchdart auf die Doppel-10 gar nicht mehr einfangen. Der Münsteraner rastete komplett aus, fiel zu Boden, schlug auf das Oche und jubelte mit den Fans in Hildesheim. Schmidt verlor andererseits die Nerven und fing auf der Bühne an zu weinen.

Paul Krohne ist für die Darts-WM qualifiziert Paul Krohne ist für die Darts-WM qualifiziert © SPORT1

Krohne behält im Decider seine Nerven

„Leck mich am Arsch“, sagte er im Bühnen-Interview und fügte hinzu: „Als ich 0:6 zurückgelegen habe, dachte ich mir nur: ‚Nicht schon wieder.‘ Ich wollte unbedingt ein Leg gewinnen, weil es sonst schon ziemlich schlecht ausgehen hätte. Ich bin überwältigt.“

Der 25-Jährige ergänzte, dass er vor dem Decider cool bleiben konnte und sich nur gedacht hatte, dass er ihn nicht verlieren kann. Mit Blick auf die WM-Qualifikation sagte Krohne: „Dabei sein, ist langweilig. Ich fahre nicht dorthin, um mich in der 1. Runde abschlachten zu lassen.“

Darts-WM: Schmidt kann sich noch qualifizieren

Schmidts WM-Traum ist aber noch am Leben, denn er steht im Finale der World Youth Championship am 29. November im Butlin’s Minehead Resort im Rahmen der Players Championship Finals gegen Cameron Crabtree. Gewinnt er dies, ist er ebenfalls für den Alexandra Palace qualifiziert.

Verliert Schmidt auch dieses Endspiel, wäre Crabtree bei der Darts-WM dabei und dann würde davon der Deutsche Leon Weber profitieren, da er über die Order of Merit der Development Tour nachrücken würde, wo Crabtree vor ihm rangiert. Damit steht schon fest, dass mindestens neun Deutsche an der Darts-WM teilnehmen werden, was eine neue Rekord-Anzahl darstellt.

DEINE MEINUNG

Unabhängig davon haben noch neun weitere deutsche Tourkarten-Inhaber die Chance, sich zur WM zu werfen. Alle PDC-Profis, die noch nicht qualifiziert sind, kämpfen am 30. November beim Tour Card Holder Qualifier um die letzten vier Tickets für den Ally Pally. Rein theoretisch könnten also bis zu 14 Deutsche zur WM 2027 fahren.