Veh im FIROCKX Doppelpass

Von sich aus kommt Dreesen auf Olise zu sprechen

Im FIROCKX Doppelpass auf SPORT1 wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Fußballs gesprochen. Am Sonntag sind Armin Veh und Mario Basler Teil der Runde.

Bühne frei für den nächsten FIROCKX Doppelpass auf SPORT1! Seit mehr als 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer. Auch in dieser Woche sendet das beliebte Format wieder von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr aus dem Hilton Munich Airport.

Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Armin Veh ist am Sonntag im FIROCKX Doppelpass zu Gast Armin Veh ist am Sonntag im FIROCKX Doppelpass zu Gast © SPORT1

Die Themen im FIROCKX Doppelpass

Der 3. Spieltag ist gerade erst vorbei und schon brennt in der Bundesliga der Baum: Nach dem 0:5-Debakel in Freiburg hat Borussia Mönchengladbach die Reißleine gezogen und Eugen Polanski entlassen – im Heimspiel gegen Mainz steht der Fohlenelf das Wasser bereits bis zum Hals.

Auch beim Hamburger SV ist die Lage nach null Punkten aus drei Spielen extrem angespannt, doch in Hamburg hält man an Merlin Polzin fest. Die angekündigte Vertragsverlängerung steht auch nicht zur Debatte; es geht nur um einen geeigneten Zeitpunkt, der aktuell sicherlich nicht ideal ist.

Die Fußballnation blickt in dieser Woche gebannt nach Frankfurt: Am Donnerstag um 10:00 Uhr gibt Jürgen Klopp seinen allerersten Kader als DFB-Bundestrainer bekannt. Wer steht auf der Liste, wer fliegt raus und wie sieht Kloppos Vision für die Nationalmannschaft aus?

DEINE MEINUNG

Dazu warten am Wochenende packende Duelle: Das Spitzenspiel Stuttgart gegen Dortmund steht an, der Tabellenführer Freiburg muss nach Frankfurt und den Auftakt macht am Freitag der FC Bayern gegen Union Berlin im neuen Wiesn Trikot.

Das sind die Gäste im FIROCKX Doppelpass

Am kommenden Sonntag begrüßen Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im SPORT1 FIROCKX Doppelpass:

Armin Veh / Deutscher Meister 2007, DFB-Pokal Finalist 2007

/ Deutscher Meister 2007, DFB-Pokal Finalist 2007 Marcus ‚Scholle‘ Scholz / Sportjournalist, Host von moinvolkspark.de

/ Sportjournalist, Host von moinvolkspark.de Patrick Berger / Sky-Reporter

/ Sky-Reporter Matthias Strohmaier / „Skillers“ Gründer, TV-Experte

/ „Skillers“ Gründer, TV-Experte Mario Basler / SPORT1-Experte

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbHeine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.