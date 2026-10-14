Effe liefert Brandrede - und ist nicht mehr zu bremsen

Im Doppelpass auf SPORT1 wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Fußballs gesprochen. Am Sonntag sind Ralf Fährmann und Stefan Effenberg in der Runde dabei.

Bühne frei für den nächsten Doppelpass auf SPORT1! Seit mehr als 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer. Auch in dieser Woche sendet das beliebte Format wieder von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr aus dem Hilton Munich Airport.

Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Die Themen im Doppelpass

Ein Hauptthema der Runde wird das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig sein. Während die Bayern nach der Länderspielpause mit dem 2:2 gegen den FC Augsburg und dem 3:3 bei Viking Stavanger zwei Dämpfer kassiert hat, lief es für Leipzig mit 6:0 gegen Eintracht Frankfurt und 1:0 gegen PSV Eindhoven deutlich besser.

Ralf Fährmann sorgte mit neuen Buch „Schalke und ich – eine Liebesgeschichte“ (Erscheinungsdatum 15.10.) schon vorab für Aufsehen. Im Doppelpass wird es auch um seine Geschichten und Erfahrungen im Profifußball gehen- und auch die Frage: Sollte man so ein Buch mit Geheimnissen aus der Kabine veröffentlichen?

Das sind die Gäste im Doppelpass

Am kommenden Sonntag begrüßen Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im SPORT1 Doppelpass:

Ralf Fährmann / 289 Pflichtspiele für Schalke 04 (2003 – 2009 & 2011 – 2025), Autor „Schalke und ich – eine Liebesgeschichte“

289 Pflichtspiele für Schalke 04 (2003 – 2009 & 2011 – 2025), Autor „Schalke und ich – eine Liebesgeschichte“ Wotan Wilke Möhring / Schauspieler & leidenschaftlicher BVB-Fan

Schauspieler & leidenschaftlicher BVB-Fan Yvonne Gabriel / Chefreporterin Bild Leipzig

Chefreporterin Bild Leipzig Tobias Holtkamp / Kolumnist & Podcaster

Kolumnist & Podcaster Stefan Effenberg / SPORT1 Experte

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbHeine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.