Im FIROCKX Doppelpass auf SPORT1 wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Fußballs gesprochen. Am Sonntag sind Timothy Chandler, Peter Neururer und Stefan Effenberg teil der Runde.

Bühne frei für den nächsten FIROCKX Doppelpass auf SPORT1! Seit mehr als 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer. Auch in dieser Woche sendet das beliebte Format wieder von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr aus dem Hilton Munich Airport.

Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Peter Neururer und Timothy Chandler sind zu Gast im FIROCKX Doppelpass Peter Neururer und Timothy Chandler sind zu Gast im FIROCKX Doppelpass © SPORT1 / Imago

Die Themen im FIROCKX Doppelpass

Bei Eintracht Frankfurt herrscht schon früh in der Saison Ernüchterung. Mit Timothy Chandler sprechen wir über den enttäuschenden Start der Hessen, die Rückkehr von Adi Hütter auf die Trainerbank und die Diskussionen rund um Sportvorstand Markus Krösche. Wie groß sind die sportlichen und strukturellen Baustellen bei der Eintracht?

Ein weiteres Hauptthema ist die deutsche Nationalmannschaft. In den ersten beiden Spielen unter Bundestrainer Jürgen Klopp blieb das DFB-Team sieglos, die erhoffte Aufbruchstimmung blieb zunächst aus. Doch mit dem 2:0-Sieg gegen Serbien gelang schließlich im dritten Anlauf der erste Sieg unter Klopp.

Wie fällt die erste Bilanz aus? Und ist die DFB-Auswahl tatsächlich nur noch internationales Mittelmaß, wie es Weltmeister Bastian Schweinsteiger zuletzt formulierte? Ein Thema war zudem auch der Verzicht auf Kapitän Joshua Kimmich in den Spielen gegen Serbien und in Griechenland. War die Entscheidung richtig oder sollte Kimmich weiterhin gesetzt sein?

Für Gesprächsstoff sorgt auch einmal mehr der FC Bayern. Beim Rekordmeister kommt es offenbar zu einer Machtverschiebung hinter den Kulissen: Max Eberl verliert einen wichtigen Einflussbereich, während Christoph Freund und Jochen Sauer künftig die komplette Verantwortung für den Bayern-Campus übernehmen sollen. Welche Hintergründe hat diese Entscheidung und was bedeutet sie für die künftige Ausrichtung des Vereins?

Darüber hinaus blicken wir natürlich auf den zurückliegenden Bundesliga-Spieltag und analysieren die wichtigsten Entwicklungen im deutschen Fußball.

Das sind die Gäste im FIROCKX Doppelpass

Am kommenden Sonntag begrüßen Moderator Jochen Stutzky und Co-Moderatorin Ruth Hofmann folgende Gäste im SPORT1 FIROCKX Doppelpass:

Timothy Chandler / Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt Lisa Tellers / Moderatorin & Reporterin

Moderatorin & Reporterin Peter Neururer / Trainerlegende (540 Spiele als Trainer in der Bundesliga und 2. Liga (u.a. FC Schalke 04, 1. FC Köln, Hertha BSC, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum)

Trainerlegende (540 Spiele als Trainer in der Bundesliga und 2. Liga (u.a. FC Schalke 04, 1. FC Köln, Hertha BSC, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum) Jan Christian Müller / Sportredakteur Frankfurter Rundschau

Sportredakteur Frankfurter Rundschau Stefan Effenberg / SPORT1 Experte

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbHeine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.